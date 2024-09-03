США близки к достижению соглашения с Украиной о передаче дальнобойных ракет для истребителей F-16.

Что известно переговоры Украины с США по получению дальнобойных ракет для F-16

По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, речь идет о передаче крылатых ракет большой дальности, которые могут поражать стратегические объекты на территории России.

Однако, как отмечают авторы материала, для получения этих ракет Украине придется еще, по крайней мере, несколько месяцев находиться в режиме ожидания.

Авторы материала объясняют, что перед началом поставок необходимо согласовать ряд технических деталей.

Ожидается, что уже этой осенью американские чиновники должны заявить о включении в пакеты военной помощи Украине ракет JASSM.

Однако окончательного решения еще нет.

Ракета JASSM

Журналисты издания отмечают, что получение этих ракет Украиной может повлиять на стратегическую ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины, поскольку в таком случае в зоне поражения ракет JASSM окажется большая часть территории РФ.

По мнению военных аналитиков, наличие ракет JASSM на вооружении украинских военных позволит отодвинуть российские плацдармы и склады хранения и снабжения оружием на сотни километров от линии фронта.

Это усложнит поддержку страной-агрессорой наступательных действий на территории Украины и предоставит украинским военным стратегическое преимущество.

В материале издания отмечается, что пуски ракет JASSM из районов на севере рядом с украинско-российской границей позволят наносить удары по военным объектам страны-агрессорки даже вблизи Воронежа и Брянска.

Кроме этого ВСУ смогут наносить удары этими ракетами по стратегическим целям армии РФ в оккупированном Крыму.

С помощью этих ракет Украина получит возможность поражать вражеские цели на расстоянии до 300 км, что ставит под удар минимум 30 авиабаз, часть из которых оккупационная армия РФ продолжает использовать для атак по Украине.

Ракета JASSM пока интегрирована только в самолеты американской разработки. Украина в конечном счете будет эксплуатировать несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

США работают над возможностью Украины использовать ракеты JASSM

По словам одного из американских чиновников, сейчас идет работа по возможности использования ракет JASSM на истребителях, производимых не западными странами.

Вероятно, как предполагают журналисты издания, речь идет об использовании JASSM из украинских самолетов МиГ-29, Су-24 и Су-27.

При этом старые модели ракет JASSM, выпускаемые Lockheed Martin Corp, имеют дальность до 370 км.

Ракеты длиной около 4 м разработаны таким образом, что их трудно заметить на радарах. Они также могут летать близко к земле и могут быть запрограммированы на круговые маршруты, обходящие системы противовоздушной обороны.

В США также есть JASSM с дальностью до 800 км.

Каждая JASSM имеет большую боеголовку весом более 450 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, уже предоставленных Киеву Великобританией и Францией, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры.