Украина предоставит США перечень военных целей РФ для дальнобойных ударов

Украина планирует представить Администрации президента США Джо Байдена обновленный список целей на территории России, которые могут быть атакованы с помощью американского дальнобойного оружия.

Что известно о перечне военных целей РФ для дальнобойных ударов

Эта инициатива является очередной попыткой убедить Вашингтон снять ограничения на передачу такого оружия.

Ранее Украина уже передавала США перечень возможных целей в России, но новый список будет более подробным.

По информации трех источников, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак планируют на этой неделе посетить Вашингтон и передать уточненный список американской стороне.

Как отмечает Politico, новый список должен быть более конкретным, чем предыдущие.

Почему США должны разрешить ВСУ поражать военные объекты в тылу РФ

Как отмечают аналитики, украинские удары по военным объектам в глубине территории России имеют критическое значение для ослабления военного потенциала на всем фронте.

Снятие ограничений на использование западного оружия позволило бы Украине атаковать более широкий круг важных объектов, поддерживающих российскую военную машину.

Аналитики ISW оценивают, что в России по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов в радиусе действия ракет ATACMS, переданных США Украине.

Однако американские ограничения позволяют украинским войскам использовать ATACMS только для ударов по 20 из этих объектов. Остальные 230 объектов, среди которых базы, склады и логистические центры, остаются вне досягаемости.

Российские силы переместили 90 процентов самолетов, наносящих бомбовые удары по Украине с российского воздушного пространства, с аэродромов, расположенных в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS. В ISW подтвердили передислокацию российских самолетов на аэродромы вне зоны досягаемости, предоставленной Западом дальнобойного оружия.