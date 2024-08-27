Україна надасть США перелік військових цілей РФ для далекобійних ударів

Україна планує представити Адміністрації президента США Джо Байдена оновлений список цілей на території Росії, які можуть бути атаковані за допомогою американської далекобійної зброї.
Головні тези:
- Україна готує оновлений список військових цілей в Росії для можливих далекобійних ударів з боку США.
- Ослаблення російського військового потенціалу за допомогою ударів по воєнізованих об'єктах в глибині території РФ має критичне значення для України.
- Зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї надасть можливість Україні атакувати ширший коло важливих об'єктів, підтримуючи російську військову машину.
- Російські сили розташували літаки та військові об'єкти таким чином, що більшість з них залишаються поза досяжністю української далекобійної зброї.
Що відомо про перелік військових цілей РФ для далекобійних ударів
Як зазначає видання, ця ініціатива є черговою спробою переконати Вашингтон зняти обмеження на передачу такої зброї.
Раніше Україна вже передавала США перелік можливих цілей у Росії, але новий список буде значно детальнішим.
За інформацією трьох джерел, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак планують цього тижня відвідати Вашингтон і передати уточнений перелік американській стороні.
Як зазначає Politico, новий список має бути більш конкретним у порівнянні з попередніми.
Чому США мають дозволити ЗСУ вражати воєнні обʼєкти у тилу РФ
Як зазначають аналітики, українські удари по військових об'єктах у глибині території Росії мають критичне значення для ослаблення її військового потенціалу на всьому фронті.
Зняття обмежень на використання західної зброї дозволило б Україні атакувати ширше коло важливих об'єктів, що підтримують російську військову машину.
Аналітики ISW оцінюють, що в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів у радіусі дії ракет ATACMS, переданих США Україні.
Проте нині американські обмеження дозволяють українським військам використовувати ATACMS лише для ударів по 20 з цих об'єктів. Решта 230 об'єктів, серед яких бази, склади та логістичні центри, залишаються поза досяжністю.
Російські сили перемістили 90 відсотків літаків, що завдають бомбових ударів по Україні з російського повітряного простору, з аеродромів, розташованих у межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS. В ISW підтвердили передислокацію російських літаків на аеродроми поза зоною досяжності наданої Заходом далекобійної зброї.
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