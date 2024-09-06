Україна отримає від Нідерландів ракети та запчастини для F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Нідерландів ракети та запчастини для F-16

Міністерство оборони Нідерландів
F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передасть Києву ракети та запасні частини для винищувачів F-16. Все це буде відправлено якнайшвидше.

Головні тези:

  • Міністр оборони Нідерландів оголосив передачу ракет та запчастин для F-16 Україні як частину військової допомоги.
  • Запчастини та ракети необхідні для експлуатації та консервації літаків F-16.
  • Пакет військової допомоги містить різноманітні запчастини, ракети класу «повітря-повітря» та інше обладнання для літаків.
  • Отримавши ракети класу «повітря-повітря» від Нідерландів, Україна зможе підвищити свої оборонні можливості та збивати літаки противника.
  • Загальна допомога Україні від партнерів формату «Рамштайн» становить понад 106 млрд дол, що значно посилює оборонний потенціал країни.

Нідерланди планують передати Україні ракети та запчастини для літаків F-16 

Про черговий пакет військової допомоги Брекельманс повідомив під час засідання у форматі «Рамштайн». 

Міністр зазначив, що запчастини необхідні для нормальної експлуатації та консервації літаків.

F-16 потребують технічної підтримки та запасних частин. Без цього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на 80 млн євро.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

У пакет військової допомоги увійдуть: 

  • запчастини для винищувачів;

  • ракети класу «повітря-повітря»;

  • генератори;

  • основні матеріали для обслуговування F-16;

  • транспорт;

  • драбини;

  • спеціальні інструменти..

За допомогою ракет класу «повітря-повітря» Україна може збивати літаки противника, ― сказав Брекельманс. 

Міністр не назвав точні дати передачі допомоги та його наповнення через безпекову ситуацію.

Україна отримала військової допомоги на 106 млрд дол

Голова Пентагону Ллойд Остін 6 вересня розповів, скільки допомоги отримала Україна від партнерів у рамках формату «Рамштайн».

З лютого 2022 по вересень 2024 року союзники передали Києву озброєння на суму понад 106 млрд дол.

Країни, які входять у Контактну групу, передають Україні ППО, артилерійські снаряди, винищувачі F-16 та бронетехніку.

Під час 24-го засідання «Рамштайну» Остін оголосив про виділення нового пакета допомоги від США на 250 млн дол. 

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