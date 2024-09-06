Україна отримає від Нідерландів ракети та запчастини для F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передасть Києву ракети та запасні частини для винищувачів F-16. Все це буде відправлено якнайшвидше.
Головні тези:
- Міністр оборони Нідерландів оголосив передачу ракет та запчастин для F-16 Україні як частину військової допомоги.
- Запчастини та ракети необхідні для експлуатації та консервації літаків F-16.
- Пакет військової допомоги містить різноманітні запчастини, ракети класу «повітря-повітря» та інше обладнання для літаків.
- Отримавши ракети класу «повітря-повітря» від Нідерландів, Україна зможе підвищити свої оборонні можливості та збивати літаки противника.
- Загальна допомога Україні від партнерів формату «Рамштайн» становить понад 106 млрд дол, що значно посилює оборонний потенціал країни.
Нідерланди планують передати Україні ракети та запчастини для літаків F-16
Про черговий пакет військової допомоги Брекельманс повідомив під час засідання у форматі «Рамштайн».
Міністр зазначив, що запчастини необхідні для нормальної експлуатації та консервації літаків.
У пакет військової допомоги увійдуть:
запчастини для винищувачів;
ракети класу «повітря-повітря»;
генератори;
основні матеріали для обслуговування F-16;
транспорт;
драбини;
спеціальні інструменти..
Міністр не назвав точні дати передачі допомоги та його наповнення через безпекову ситуацію.
Україна отримала військової допомоги на 106 млрд дол
Голова Пентагону Ллойд Остін 6 вересня розповів, скільки допомоги отримала Україна від партнерів у рамках формату «Рамштайн».
З лютого 2022 по вересень 2024 року союзники передали Києву озброєння на суму понад 106 млрд дол.
Країни, які входять у Контактну групу, передають Україні ППО, артилерійські снаряди, винищувачі F-16 та бронетехніку.
Під час 24-го засідання «Рамштайну» Остін оголосив про виділення нового пакета допомоги від США на 250 млн дол.
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