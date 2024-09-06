Україна отримає від Нідерландів ракети та запчастини для F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передасть Києву ракети та запасні частини для винищувачів F-16. Все це буде відправлено якнайшвидше.

Нідерланди планують передати Україні ракети та запчастини для літаків F-16

Про черговий пакет військової допомоги Брекельманс повідомив під час засідання у форматі «Рамштайн».

Міністр зазначив, що запчастини необхідні для нормальної експлуатації та консервації літаків.

F-16 потребують технічної підтримки та запасних частин. Без цього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на 80 млн євро. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

У пакет військової допомоги увійдуть:

запчастини для винищувачів;

ракети класу «повітря-повітря»;

генератори;

основні матеріали для обслуговування F-16;

транспорт;

драбини;

спеціальні інструменти..

За допомогою ракет класу «повітря-повітря» Україна може збивати літаки противника, ― сказав Брекельманс. Поширити

Міністр не назвав точні дати передачі допомоги та його наповнення через безпекову ситуацію.

Україна отримала військової допомоги на 106 млрд дол

Голова Пентагону Ллойд Остін 6 вересня розповів, скільки допомоги отримала Україна від партнерів у рамках формату «Рамштайн».

З лютого 2022 по вересень 2024 року союзники передали Києву озброєння на суму понад 106 млрд дол.

Країни, які входять у Контактну групу, передають Україні ППО, артилерійські снаряди, винищувачі F-16 та бронетехніку.