У Білому домі відмовились від пропозиції представників Міноборони США щодо відправки спеціалістів для обслуговування винищувачів F-16 в Україні.

Чому у Білому домі відхилили пропозицію щодо відправки спеціалістів до України з обслуговування F-16

У матеріалі видання зазначається, що Рада нацбезпеки США розглядала варіант відправки фахівців для обслуговування та ремонту переданих Україні F-16, однак представники американської розвідки рекомендували відмовитись від цього, посилаючись на високий рівень небезпеки для американських техніків на території України.

Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння щодо перспектив того, що Росія буде намагатись вбити американських підрядників в Україні, - цитують журналісти видання одного з американських посадовців. Поширити

Підкреслюється, що у Білому домі не виключають відправку підрядників до України у майбутньому, однак не найближчим часом.

Спеціалісти зазначають, що обслуговування переданих Україні F-16 може виявитись одним з ключових факторів посилення обороноздатності країни.

F-16 в Україні

Передбачається, що цю місію можуть виконувати європейські союзники Києва.

Один з високопоставлених нідерландських офіцерів вже підтвердив, що Амстердам буде оплачувати контракт між цивільною компанією та Повітряними силами України, який передбачає обслуговування літаків.

Що відомо про ймовірні обставини авіакатастрофи F-16 в Україні

У матеріалі The New York Times зазначається, що президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ через кілька днів після авіакатастрофи F-16, що може свідчити про те, що літак міг бути випадково збитий з комплексу ЗРК Patriot.

Журналісти видання посилаються на заяви одного з західних посадовців, який був проінформований щодо результатів попереднього розслідування авіакатастрофи F-16 в Україні.

За його словами, є ознаки того, що літак міг був збитий внаслідок випадкової атаки ЗРК Patriot, хоча не виключається механічна несправність і помилка пілота.

Зеленський не назвав конкретної причини рішення, яке було прийнято через день після того, як Україна оголосила про втрату F-16, але сказав, що необхідно посилити військове керівництво.

Нам потрібно стати сильнішими. А про людей треба дбати. Подбайте про персонал. Бережіть усіх наших солдат, - зазначив Зеленський. Поширити

Літак розбився в понеділок під час оборони від інтенсивної повітряної атаки російських військ.

Важко відслідковувати, хто є своїм, а хто - чужим, особливо коли ракети летять навколо. Дружній вогонь - це величезна проблема, - пояснює старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, мозкового центру у Вашингтоні Марк Канчіан. Поширити

Під час катастрофи загинув пілот літака підполковник Олексій Месь. Він був одним із кількох українців, які пройшли прискорену програму підготовки перед тим, як піти в бій, що, за словами експертів, є елементом додаткового ризику.

США та Україна вже співпрацюють у розслідуванні цього питання, а міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч у Вашингтоні.

Військові експерти сказали, що, хоча втрата літака є невдачею, винищувачі часто падають, навіть під час тренувальних місій у мирний час, і що вплив на загальні військові зусилля України, ймовірно, буде незначним.