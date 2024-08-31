У Білому домі відмовились від пропозиції представників Міноборони США щодо відправки спеціалістів для обслуговування винищувачів F-16 в Україні.
Головні тези:
- Рішення Білого дому відмовитись від відправки фахівців для обслуговування F-16 в Україні було обґрунтоване рекомендаціями розвідувального співтовариства США.
- Події, пов'язані з авіакатастрофою F-16 в Україні, привели до звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ та висловлення необхідності посилити військове керівництво.
- Україні доведеться шукати підтримку від європейських союзників для обслуговування F-16, оскільки США відмовились від відправки своїх фахівців.
- Є ознаки того, що літак міг бути збитий з комплексу ЗРК Patriot, але питання причини катастрофи залишається відкритим.
- Співпраця між США та Україною у розслідуванні авіакатастрофи відзначається в рамках дипломатичних зустрічей та взаємодії військових експертів.
Чому у Білому домі відхилили пропозицію щодо відправки спеціалістів до України з обслуговування F-16
У матеріалі видання зазначається, що Рада нацбезпеки США розглядала варіант відправки фахівців для обслуговування та ремонту переданих Україні F-16, однак представники американської розвідки рекомендували відмовитись від цього, посилаючись на високий рівень небезпеки для американських техніків на території України.
Підкреслюється, що у Білому домі не виключають відправку підрядників до України у майбутньому, однак не найближчим часом.
Спеціалісти зазначають, що обслуговування переданих Україні F-16 може виявитись одним з ключових факторів посилення обороноздатності країни.
Передбачається, що цю місію можуть виконувати європейські союзники Києва.
Один з високопоставлених нідерландських офіцерів вже підтвердив, що Амстердам буде оплачувати контракт між цивільною компанією та Повітряними силами України, який передбачає обслуговування літаків.
Що відомо про ймовірні обставини авіакатастрофи F-16 в Україні
У матеріалі The New York Times зазначається, що президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ через кілька днів після авіакатастрофи F-16, що може свідчити про те, що літак міг бути випадково збитий з комплексу ЗРК Patriot.
Журналісти видання посилаються на заяви одного з західних посадовців, який був проінформований щодо результатів попереднього розслідування авіакатастрофи F-16 в Україні.
За його словами, є ознаки того, що літак міг був збитий внаслідок випадкової атаки ЗРК Patriot, хоча не виключається механічна несправність і помилка пілота.
Зеленський не назвав конкретної причини рішення, яке було прийнято через день після того, як Україна оголосила про втрату F-16, але сказав, що необхідно посилити військове керівництво.
Літак розбився в понеділок під час оборони від інтенсивної повітряної атаки російських військ.
Під час катастрофи загинув пілот літака підполковник Олексій Месь. Він був одним із кількох українців, які пройшли прискорену програму підготовки перед тим, як піти в бій, що, за словами експертів, є елементом додаткового ризику.
США та Україна вже співпрацюють у розслідуванні цього питання, а міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч у Вашингтоні.
Військові експерти сказали, що, хоча втрата літака є невдачею, винищувачі часто падають, навіть під час тренувальних місій у мирний час, і що вплив на загальні військові зусилля України, ймовірно, буде незначним.
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