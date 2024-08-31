США не будут отправлять специалистов для обслуживания F-16 в Украине

В Белом доме отказались от предложения представителей Минобороны США по отправке специалистов по обслуживанию истребителей F-16 в Украине.

Почему в Белом доме отклонили предложение по отправке специалистов в Украину по обслуживанию F-16

В материале издания отмечается, что Совет нацбезопасности США рассматривал вариант отправки специалистов для обслуживания и ремонта переданных Украине F-16, однако представители американской разведки рекомендовали отказаться от этого, ссылаясь на высокий уровень опасности для американских техников на территории Украины.

Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность по поводу перспектив того, что Россия будет пытаться убить американских подрядчиков в Украине, - цитируют журналисты издания одного из американских чиновников. Поделиться

Подчеркивается, что в Белом доме не исключают отправку подрядчиков в Украину в будущем, но не в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что обслуживание переданных Украине F-16 может оказаться одним из ключевых факторов усиления обороноспособности страны.

F-16 в Украине.

Предполагается, что данную миссию могут выполнять европейские союзники Киева.

Один из высокопоставленных нидерландских офицеров уже подтвердил, что Амстердам будет оплачивать контракт между гражданской компанией и Воздушными силами Украины, предусматривающий обслуживание самолетов.

Что известно о возможных обстоятельствах авиакатастрофы F-16 в Украине.

В материале The New York Times отмечается, что президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ через несколько дней после авиакатастрофы F-16, что может свидетельствовать о том, что самолет мог быть случайно сбит с комплекса ЗРК Patriot.

Журналисты издания ссылаются на заявления одного из западных чиновников, проинформированного о результатах предварительного расследования авиакатастрофы F-16 в Украине.

По его словам, есть признаки того, что самолет мог был сбит в результате случайной атаки ЗРК Patriot, хотя не исключается механическая неисправность и ошибка пилота.

Зеленский не назвал конкретной причины решения, принятого через день после того, как Украина объявила о потере F-16, но сказал, что необходимо усилить военное руководство.

Нам нужно стать сильнее. А о людях нужно заботиться. Позаботьтесь о персонале. Берегите всех наших солдат, – отметил Зеленский. Поделиться

Самолет разбился в понедельник во время обороны от интенсивной воздушной атаки русских войск.

Трудно отслеживать, кто является своим, а кто – чужим, особенно когда ракеты летят вокруг. Дружественный огонь – это огромная проблема, – объясняет старший советник Центра стратегических и международных исследований, мозгового центра в Вашингтоне Марк Канчиан. Поделиться

Во время крушения погиб пилот самолета подполковник Алексей Месь. Он был одним из нескольких украинцев, прошедших ускоренную программу подготовки, прежде чем пойти в бой, что, по словам экспертов, является элементом дополнительного риска.

США и Украина уже сотрудничают в расследовании этого вопроса, а министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречу в Вашингтоне.

Военные эксперты сказали, что, хотя потеря самолета является неудачей, истребители часто падают даже во время тренировочных миссий в мирное время, и что влияние на общие военные усилия Украины, вероятно, будет незначительным.