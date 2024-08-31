США не будут отправлять специалистов для обслуживания F-16 в Украине

В Белом доме отказались от предложения представителей Минобороны США по отправке специалистов по обслуживанию истребителей F-16 в Украине.
Главные тезисы
- США отказались от отправки специалистов для обслуживания F-16 в Украине, вызвав необходимость поиска поддержки от европейских союзников.
- Возможно, F-16 был сбит с комплекса ЗРК Patriot, однако причины крушения остаются неясными.
- Президент Украины уволил командующего Воздушными силами ВСУ после авиакатастрофы F-16, подчеркивая необходимость усиления военного руководства.
- Самолет F-16 разбился в результате обороны от интенсивной воздушной атаки, приводя к размышлениям об опасностях дружественного огня.
- Хотя потеря F-16 является неудачей, влияние на военные усилия Украины, вероятно, будет незначительным, считают военные эксперты.
Почему в Белом доме отклонили предложение по отправке специалистов в Украину по обслуживанию F-16
В материале издания отмечается, что Совет нацбезопасности США рассматривал вариант отправки специалистов для обслуживания и ремонта переданных Украине F-16, однако представители американской разведки рекомендовали отказаться от этого, ссылаясь на высокий уровень опасности для американских техников на территории Украины.
Подчеркивается, что в Белом доме не исключают отправку подрядчиков в Украину в будущем, но не в ближайшее время.
Специалисты отмечают, что обслуживание переданных Украине F-16 может оказаться одним из ключевых факторов усиления обороноспособности страны.
Предполагается, что данную миссию могут выполнять европейские союзники Киева.
Один из высокопоставленных нидерландских офицеров уже подтвердил, что Амстердам будет оплачивать контракт между гражданской компанией и Воздушными силами Украины, предусматривающий обслуживание самолетов.
Что известно о возможных обстоятельствах авиакатастрофы F-16 в Украине.
В материале The New York Times отмечается, что президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ через несколько дней после авиакатастрофы F-16, что может свидетельствовать о том, что самолет мог быть случайно сбит с комплекса ЗРК Patriot.
Журналисты издания ссылаются на заявления одного из западных чиновников, проинформированного о результатах предварительного расследования авиакатастрофы F-16 в Украине.
По его словам, есть признаки того, что самолет мог был сбит в результате случайной атаки ЗРК Patriot, хотя не исключается механическая неисправность и ошибка пилота.
Зеленский не назвал конкретной причины решения, принятого через день после того, как Украина объявила о потере F-16, но сказал, что необходимо усилить военное руководство.
Самолет разбился в понедельник во время обороны от интенсивной воздушной атаки русских войск.
Во время крушения погиб пилот самолета подполковник Алексей Месь. Он был одним из нескольких украинцев, прошедших ускоренную программу подготовки, прежде чем пойти в бой, что, по словам экспертов, является элементом дополнительного риска.
США и Украина уже сотрудничают в расследовании этого вопроса, а министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречу в Вашингтоне.
Военные эксперты сказали, что, хотя потеря самолета является неудачей, истребители часто падают даже во время тренировочных миссий в мирное время, и что влияние на общие военные усилия Украины, вероятно, будет незначительным.
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