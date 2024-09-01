Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot

Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot
Джерело:  The New York Times

У США вважають малоймовірною версії про те, що український винищувач F-16 був збитий під час масштабної атаки РФ 26 серпня дружнім вогнем з комплексу Patriot.

Головні тези:

  • У США вважають неможливою версію про збиття винищувача F-16 українським комплексом Patriot.
  • Інформація від вищих військовослужбовців США спростовує можливість дружнього вогню як причини авіакатастрофи.
  • Героїчний вчинок льотчика Олексія Меся під час відбиття ракетно-авіаційного удару підтверджено пресслужбою Повітряних Сил.
  • Проводиться розслідування причин авіатрощу винищувача F-16 спеціальною комісією Міністерства Оборони України.

США вважають малоймовірним, що F-16 збили “дружнім вогнем” з системи Patriot

Як зазначає видання два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.

Що Генштаб ЗСУ каже про авіатрощу F-16

Ввечері 29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.

Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.

Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.

Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.

Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя, — повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З метою зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

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