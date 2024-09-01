Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot

У США вважають малоймовірною версії про те, що український винищувач F-16 був збитий під час масштабної атаки РФ 26 серпня дружнім вогнем з комплексу Patriot.
Головні тези:
- У США вважають неможливою версію про збиття винищувача F-16 українським комплексом Patriot.
- Інформація від вищих військовослужбовців США спростовує можливість дружнього вогню як причини авіакатастрофи.
- Героїчний вчинок льотчика Олексія Меся під час відбиття ракетно-авіаційного удару підтверджено пресслужбою Повітряних Сил.
- Проводиться розслідування причин авіатрощу винищувача F-16 спеціальною комісією Міністерства Оборони України.
США вважають малоймовірним, що F-16 збили “дружнім вогнем” з системи Patriot
Як зазначає видання два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.
За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.
Що Генштаб ЗСУ каже про авіатрощу F-16
Ввечері 29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.
Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.
Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.
Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.
Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.
З метою зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
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