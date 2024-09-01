Авиатроща F-16 в Украине. США отвергают версию с уничтожением истребителя из Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Авиатроща F-16 в Украине. США отвергают версию с уничтожением истребителя из Patriot

Авиатроща F-16 в Украине. США отвергают версию с уничтожением истребителя из Patriot
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Источник:  The New York Times

В США считают маловероятной версию о том, что украинский истребитель F-16 был сбит во время масштабной атаки РФ 26 августа дружественным огнем из комплекса Patriot.

Главные тезисы

  • США считают маловероятной версию о сбитии F-16 украинского истребителя дружественным огнем из Patriot.
  • Генштаб ВСУ подтвердил авиатрощу F-16 в ходе отражения атаки РФ и прояснил ситуацию с потерей самолета.
  • Истребитель F-16 участвовал в воздушном бое 26 августа, где пилот Алексей Меса проявил героизм, спасая украинцев от российских ракет.
  • Специальная комиссия МОУ работает над выяснением причин авиакатастрофы F-16 в Украине.
  • Следствие рассматривает несколько версий, включая техническую неисправность и ошибку пилота, как возможные причины трагедии.

США считают маловероятным, что F-16 сбили "дружественным огнем" из системы Patriot

Как отмечает издание два военных высокопоставленных чиновника США заявили, что дружеский огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.

По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническую неисправность или ошибку пилота.

Что Генштаб ВСУ говорит об авиатроще F-16

Вечером 29 августа Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил авиатрость истребителя F-16 при отражении новой атаки со стороны российских захватчиков.

Что важно понимать, истребители F-16 также были вовлечены в воздушный бой, который происходил 26 августа.

Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Впоследствии стало известно, что самолет потерпел крушение, пилоту спастись не удалось — он погиб во время выполнения боевого задания.

Речь идет об известном летчике из Луцка Алексее Месе с позывным "Мунфиш", который одним из первых проходил обучение на F-16 в США.

Он героически провел свое последнее сражение в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни, — сообщили в пресс-службе Воздушных Сил.

В целях выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

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