Авиатроща F-16 в Украине. США отвергают версию с уничтожением истребителя из Patriot

В США считают маловероятной версию о том, что украинский истребитель F-16 был сбит во время масштабной атаки РФ 26 августа дружественным огнем из комплекса Patriot.
Главные тезисы
- США считают маловероятной версию о сбитии F-16 украинского истребителя дружественным огнем из Patriot.
- Генштаб ВСУ подтвердил авиатрощу F-16 в ходе отражения атаки РФ и прояснил ситуацию с потерей самолета.
- Истребитель F-16 участвовал в воздушном бое 26 августа, где пилот Алексей Меса проявил героизм, спасая украинцев от российских ракет.
- Специальная комиссия МОУ работает над выяснением причин авиакатастрофы F-16 в Украине.
- Следствие рассматривает несколько версий, включая техническую неисправность и ошибку пилота, как возможные причины трагедии.
США считают маловероятным, что F-16 сбили "дружественным огнем" из системы Patriot
Как отмечает издание два военных высокопоставленных чиновника США заявили, что дружеский огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.
По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническую неисправность или ошибку пилота.
Что Генштаб ВСУ говорит об авиатроще F-16
Вечером 29 августа Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил авиатрость истребителя F-16 при отражении новой атаки со стороны российских захватчиков.
Что важно понимать, истребители F-16 также были вовлечены в воздушный бой, который происходил 26 августа.
Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.
Впоследствии стало известно, что самолет потерпел крушение, пилоту спастись не удалось — он погиб во время выполнения боевого задания.
Речь идет об известном летчике из Луцка Алексее Месе с позывным "Мунфиш", который одним из первых проходил обучение на F-16 в США.
В целях выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.
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