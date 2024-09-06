Украина получит от Нидерландов ракеты и запчасти для F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Нидерландов ракеты и запчасти для F-16

Министерство обороны Нидерландов
F-16
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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что его страна передаст Киеву ракеты и запчасти для истребителей F-16. Все это будет отправлено как можно скорее.

Главные тезисы

  • Министр обороны Нидерландов объявил о передаче ракет и запчастей для F-16 Украине.
  • Запчасти и ракеты необходимы для эксплуатации и консервации самолетов F-16.
  • Пакет военной помощи включает в себя различные запчасти, ракеты класса «воздух-воздух» и другое оборудование для самолетов.
  • Получив ракеты класса "воздух-воздух" от Нидерландов, Украина сможет повысить свои оборонные возможности и сбивать самолеты противника.
  • Общая помощь Украине от партнеров по формату “Рамштайн” составляет более 106 млрд долл, что значительно усиливает оборонный потенциал страны.

Нидерланды планируют передать Украине ракеты и запчасти для самолетов F-16

Об очередном пакете военной помощи Брекельманс сообщил во время заседания в формате Рамштайн.

Министр отметил, что запчасти необходимы для нормальной эксплуатации и консервации самолетов.

F-16 нуждается в технической поддержке и запасных частях. Без этого они не летают. Нидерланды поставляют материалы на 80 млн евро.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

В пакет военной помощи войдут:

  • запчасти для истребителей;

  • ракеты класса «воздух-воздух»;

  • генераторы;

  • основные материалы для обслуживания F-16;

  • транспорт;

  • стремянки;

  • специальные инструменты.

С помощью ракет класса «воздух-воздух» Украина может сбивать самолеты противника, — сказал Брекельманс.

Министр не назвал точные даты передачи помощи и его наполнения для безопасности.

Украина получила военную помощь на 106 млрд долл

Глава Пентагона Ллойд Остин 6 сентября рассказал, сколько помощи получила Украина от партнеров в рамках формата “Рамштайн”.

С февраля 2022 года по сентябрь 2024 года союзники передали Киеву вооружение на сумму свыше 106 млрд долл.

Входящие в Контактную группу страны передают Украине ПВО, артиллерийские снаряды, истребители F-16 и бронетехнику.

Во время 24-го заседания "Рамштайн" Остин объявил о выделении нового пакета помощи от США на 250 млн долл.

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