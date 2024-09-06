Украина получит от Нидерландов ракеты и запчасти для F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что его страна передаст Киеву ракеты и запчасти для истребителей F-16. Все это будет отправлено как можно скорее.
Главные тезисы
- Министр обороны Нидерландов объявил о передаче ракет и запчастей для F-16 Украине.
- Запчасти и ракеты необходимы для эксплуатации и консервации самолетов F-16.
- Пакет военной помощи включает в себя различные запчасти, ракеты класса «воздух-воздух» и другое оборудование для самолетов.
- Получив ракеты класса "воздух-воздух" от Нидерландов, Украина сможет повысить свои оборонные возможности и сбивать самолеты противника.
- Общая помощь Украине от партнеров по формату “Рамштайн” составляет более 106 млрд долл, что значительно усиливает оборонный потенциал страны.
Нидерланды планируют передать Украине ракеты и запчасти для самолетов F-16
Об очередном пакете военной помощи Брекельманс сообщил во время заседания в формате Рамштайн.
Министр отметил, что запчасти необходимы для нормальной эксплуатации и консервации самолетов.
В пакет военной помощи войдут:
запчасти для истребителей;
ракеты класса «воздух-воздух»;
генераторы;
основные материалы для обслуживания F-16;
транспорт;
стремянки;
специальные инструменты.
Министр не назвал точные даты передачи помощи и его наполнения для безопасности.
Украина получила военную помощь на 106 млрд долл
Глава Пентагона Ллойд Остин 6 сентября рассказал, сколько помощи получила Украина от партнеров в рамках формата “Рамштайн”.
С февраля 2022 года по сентябрь 2024 года союзники передали Киеву вооружение на сумму свыше 106 млрд долл.
Входящие в Контактную группу страны передают Украине ПВО, артиллерийские снаряды, истребители F-16 и бронетехнику.
Во время 24-го заседания "Рамштайн" Остин объявил о выделении нового пакета помощи от США на 250 млн долл.
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