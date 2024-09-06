Украина получит от Нидерландов ракеты и запчасти для F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что его страна передаст Киеву ракеты и запчасти для истребителей F-16. Все это будет отправлено как можно скорее.

Нидерланды планируют передать Украине ракеты и запчасти для самолетов F-16

Об очередном пакете военной помощи Брекельманс сообщил во время заседания в формате Рамштайн.

Министр отметил, что запчасти необходимы для нормальной эксплуатации и консервации самолетов.

F-16 нуждается в технической поддержке и запасных частях. Без этого они не летают. Нидерланды поставляют материалы на 80 млн евро. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

В пакет военной помощи войдут:

запчасти для истребителей;

ракеты класса «воздух-воздух»;

генераторы;

основные материалы для обслуживания F-16;

транспорт;

стремянки;

специальные инструменты.

С помощью ракет класса «воздух-воздух» Украина может сбивать самолеты противника, — сказал Брекельманс. Поделиться

Министр не назвал точные даты передачи помощи и его наполнения для безопасности.

Украина получила военную помощь на 106 млрд долл

Глава Пентагона Ллойд Остин 6 сентября рассказал, сколько помощи получила Украина от партнеров в рамках формата “Рамштайн”.

С февраля 2022 года по сентябрь 2024 года союзники передали Киеву вооружение на сумму свыше 106 млрд долл.

Входящие в Контактную группу страны передают Украине ПВО, артиллерийские снаряды, истребители F-16 и бронетехнику.