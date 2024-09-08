РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю

За последнюю неделю российская армия атаковала Украину более 60 ракет разных типов. Также РФ применила 800 КАБов и около 300 "шахедов".

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил Владимир Зеленский, террор надежно останавливается только одним способом — ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Благодарю всех стран, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи, — добавил президент Владимир Зеленский. Поделиться

Что известно о "Рамштайне" в Германии 6 сентября

На американской авиабазе 6 сентября прошли 24 заседания Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично посетил встречу.

Президент также встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После Германии он улетит в Италию.

Союзники обсудили основные потребности сил обороны. В частности, речь идет о защите от российских ракет.

Германия сообщила, что передаст Украине системы ПВО и САУ в ближайшие месяцы.

Также Владимир Зеленский и глава Пентагона Остин Ллойд согласовали список вооружения в новом пакете военной помощи США.

В Пентагоне раскрыли содержимое последнего пакета военной помощи для Украины. В него вошли: