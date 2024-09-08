РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю

За последнюю неделю российская армия атаковала Украину более 60 ракет разных типов. Также РФ применила 800 КАБов и около 300 "шахедов".
Главные тезисы
- Российская армия совершила серию атак на Украину за последнюю неделю, используя разнообразное вооружение, включая управляемые авиационные бомбы и ракеты.
- Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил о необходимости ударов по российским аэродромам и базам для остановки террора со стороны РФ.
- Страны-партнеры, включая Германию и США, оказывают помощь Украине, предоставляя военное снаряжение и системы ПВО для защиты от агрессии России.
- Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи для Украины, включая боеприпасы, ракеты, бронетехнику и другое вооружение.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Как отметил Владимир Зеленский, террор надежно останавливается только одним способом — ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.
Что известно о "Рамштайне" в Германии 6 сентября
На американской авиабазе 6 сентября прошли 24 заседания Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично посетил встречу.
Президент также встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После Германии он улетит в Италию.
Союзники обсудили основные потребности сил обороны. В частности, речь идет о защите от российских ракет.
Германия сообщила, что передаст Украине системы ПВО и САУ в ближайшие месяцы.
Также Владимир Зеленский и глава Пентагона Остин Ллойд согласовали список вооружения в новом пакете военной помощи США.
В Пентагоне раскрыли содержимое последнего пакета военной помощи для Украины. В него вошли:
боеприпасы для HIMARS;
противовоздушные ракеты RIM-7 и Stinger;
снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
БМП Bradley;
транспортеры MRAP;
гранаты;
взрывное оборудование;
патрульные катера;
боеприпасы к стрелковому оружию;
противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT-4;
морское обучающее оборудование;
противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
обеспечение ПВО;
бронетранспортеры M113.
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