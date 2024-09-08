РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю
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За последнюю неделю российская армия атаковала Украину более 60 ракет разных типов. Также РФ применила 800 КАБов и около 300 "шахедов".

Главные тезисы

  • Российская армия совершила серию атак на Украину за последнюю неделю, используя разнообразное вооружение, включая управляемые авиационные бомбы и ракеты.
  • Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил о необходимости ударов по российским аэродромам и базам для остановки террора со стороны РФ.
  • Страны-партнеры, включая Германию и США, оказывают помощь Украине, предоставляя военное снаряжение и системы ПВО для защиты от агрессии России.
  • Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи для Украины, включая боеприпасы, ракеты, бронетехнику и другое вооружение.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил Владимир Зеленский, террор надежно останавливается только одним способом — ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Благодарю всех стран, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи, — добавил президент Владимир Зеленский.

Что известно о "Рамштайне" в Германии 6 сентября

На американской авиабазе 6 сентября прошли 24 заседания Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично посетил встречу.

Президент также встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После Германии он улетит в Италию.

Союзники обсудили основные потребности сил обороны. В частности, речь идет о защите от российских ракет.

Германия сообщила, что передаст Украине системы ПВО и САУ в ближайшие месяцы.

Также Владимир Зеленский и глава Пентагона Остин Ллойд согласовали список вооружения в новом пакете военной помощи США.

В Пентагоне раскрыли содержимое последнего пакета военной помощи для Украины. В него вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;

  • противовоздушные ракеты RIM-7 и Stinger;

  • снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

  • БМП Bradley;

  • транспортеры MRAP;

  • гранаты;

  • взрывное оборудование;

  • патрульные катера;

  • боеприпасы к стрелковому оружию;

  • противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT-4;

  • морское обучающее оборудование;

  • противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

  • обеспечение ПВО;

  • бронетранспортеры M113.

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