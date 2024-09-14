Росія атакувала Україну 76 дронами — Зеленський відреагував

Уночі 14 вересня країна-агресорка РФ знову влаштувала масштабну атаку дронів на мирні українські міста та села. Силам ППО вдалося збити 72 із 76 ворожих цілей.
Головні тези:
- Силам протиповітряної оборони України вдалося успішно відбити нову атаку Росії.
- Глава держави Володимир Зеленський висловив подяку воїнам, які щоденно захищають мирних українців.
- Зеленський закликав усіх союзників та партнерів України надати підтримку для зміцнення протиповітряного щита та захисту життя українських громадян.
Атака РФ на Україну 14 вересня — перші подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 14 вересня 2024 року армія РФ вкотре запустила ударні БпЛА типу «Shahed».
Загалом радіотехнічними військами вдалося виявити та здійснити супровід 76 «шахедів» із напрямків Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим.
Щоб відбити нову атаку ворога Україна залучила: авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося знищити 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.
Як Зеленський відреагував на нову атаку Росії
Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу на те, що російські загарбники запустили понад 70 «шахедів», однак завдяки силам оборонців України більшість вдалося знищити.
Окрім того, окремо глава держави вкотре звернувся до усіх союзників та партнерів України.
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