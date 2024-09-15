Аналитик раскрыл главную тайну Трампа касательно Украины
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Аналитик раскрыл главную тайну Трампа касательно Украины

Трамп
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Источник:  The New York Times

По словам американского аналитика и обозревателя Дэвида Френча, кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет победы Украины в войне, однако не собирается объявлять об этом публично.

Главные тезисы

  • Трамп мечтает о победе Украины в войне с Россией и не хочет в этом признаваться.
  • Есть риски, связанные с непредсказуемостью Трампа.
  • Он может сделать ложные шаги на международной арене и навредить Украине.

Трамп скрывает, что мечтает о разгроме России

Эксперт обращает внимание на то, что во время недавних дебатов с демократкой Камалой Харрис республиканец отказался сказать, несмотря на немалое количество вопросов по этому поводу, что он хочет, чтобы Украина выиграла войну с Россией.

Позиция, которая может казаться разумной, пока вы не поймете, что попытка вернуть “мир” на этой стадии конфликта почти наверняка закрепит триумф России. Россия удерживала бы огромную часть украинской территории, и Путин по праву считал бы, что он победил и Украину, и Соединенные Штаты, — отметил Френч.

По словам аналитика, пока просто не существует сценария, при котором триумф России был бы в интересах Штатов и самого Дональда Трампа.

А это значит, что республиканец тоже хочет и будет добиваться победы Украины, хотя и публично об этом не заявляет.

Победа РФ не только расширит сферу влияния Кремля, но станет катастрофой для прав человека и будет угрожать исчезновением украинской национальной идентичности, что приведет к изменению "глобального баланса сил", — предупредил Дэвид Френч.

Трамп все-таки может сделать непривильные шаги

По убеждению аналитика, республиканец во многих ситуациях все же склонен думать не просто о себе, а о себе "самым нестабильным способом".

Поэтому существует риск, что одиозный политик потеряет чувство реальности и натворит беды.

Наблюдая за ним в течение девяти лет, наши противники и союзники знают, что это правда. Они знают, что он доверчив и импульсивен. Нежелание Трампа сказать простую правду, что украинская победа отвечает национальным интересам Америки, демонстрирует, что он все еще находится в плену собственных обид, — пояснил Френч.

Он также предупредил, что Трамп, к сожалению, остается крайне непредсказуемым в своих действиях на мировой арене.

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