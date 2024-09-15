Аналитик раскрыл главную тайну Трампа касательно Украины

По словам американского аналитика и обозревателя Дэвида Френча, кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет победы Украины в войне, однако не собирается объявлять об этом публично.
Главные тезисы
- Трамп мечтает о победе Украины в войне с Россией и не хочет в этом признаваться.
- Есть риски, связанные с непредсказуемостью Трампа.
- Он может сделать ложные шаги на международной арене и навредить Украине.
Трамп скрывает, что мечтает о разгроме России
Эксперт обращает внимание на то, что во время недавних дебатов с демократкой Камалой Харрис республиканец отказался сказать, несмотря на немалое количество вопросов по этому поводу, что он хочет, чтобы Украина выиграла войну с Россией.
По словам аналитика, пока просто не существует сценария, при котором триумф России был бы в интересах Штатов и самого Дональда Трампа.
А это значит, что республиканец тоже хочет и будет добиваться победы Украины, хотя и публично об этом не заявляет.
Трамп все-таки может сделать непривильные шаги
По убеждению аналитика, республиканец во многих ситуациях все же склонен думать не просто о себе, а о себе "самым нестабильным способом".
Поэтому существует риск, что одиозный политик потеряет чувство реальности и натворит беды.
Он также предупредил, что Трамп, к сожалению, остается крайне непредсказуемым в своих действиях на мировой арене.
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