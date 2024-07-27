Попри замах. Трамп заявив про продовження передвиборчих мітингів просто неба

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що планує і надалі проводити мітинги просто неба, попри рекомендації Секретної служби цього не робити.
Головні тези:
- Дональд Трамп має намір продовжувати передвиборчі мітинги на відкритому повітрі, не дотримуючись рекомендацій Секретної служби.
- Під час мітингу 13 липня на Трампа було скоєно замах, після якого він повернувся на публічні заходи без зовнішніх слідів травм.
- Секретна служба США визнала провал у роботі охорони Трампа і директорка Кімберлі Чітл подала у відставку.
- ФБР підтвердило, що до Трампа під час мітингу влучила куля, але він оголосив про плани повернутися на публічні заходи для вшанування загиблого та поранених.
- Інцидент зі замахом на Трампа став вагомою подією в американській політиці та викликав широкий резонанс у громадськості.
Трамп продовжить передвиборчі мітинги на вулицях
Секретна служба США рекомендувала кандидату у президенти відмовитись від мітингів просто неба.
Що відомо про замах на Трампа
Під час мітингу 13 липня на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
Згодом Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія для проведення мітингу для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини.
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