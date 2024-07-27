Попри замах. Трамп заявив про продовження передвиборчих мітингів просто неба
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Попри замах. Трамп заявив про продовження передвиборчих мітингів просто неба

Трамп
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Джерело:  Reuters

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що планує і надалі проводити мітинги просто неба, попри рекомендації Секретної служби цього не робити.

Головні тези:

  • Дональд Трамп має намір продовжувати передвиборчі мітинги на відкритому повітрі, не дотримуючись рекомендацій Секретної служби.
  • Під час мітингу 13 липня на Трампа було скоєно замах, після якого він повернувся на публічні заходи без зовнішніх слідів травм.
  • Секретна служба США визнала провал у роботі охорони Трампа і директорка Кімберлі Чітл подала у відставку.
  • ФБР підтвердило, що до Трампа під час мітингу влучила куля, але він оголосив про плани повернутися на публічні заходи для вшанування загиблого та поранених.
  • Інцидент зі замахом на Трампа став вагомою подією в американській політиці та викликав широкий резонанс у громадськості.

Трамп продовжить передвиборчі мітинги на вулицях

Я продовжуватиму проводити мітинги на відкритому повітрі, і секретна служба погодилася суттєво посилити їхню роботу. Вони здатні це зробити. Нікому ніколи не можна дозволяти зупиняти або перешкоджати свободі слова або зібранням.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Секретна служба США рекомендувала кандидату у президенти відмовитись від мітингів просто неба.

Що відомо про замах на Трампа

Під час мітингу 13 липня на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Через стрілянину на події були загиблі. Секретна служба США заявила, що загинув один з учасників мітингу та ймовірний нападник. Стрільця вбили співробітники секретної служби.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

Згодом Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія для проведення мітингу для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини.

Вже 26 липня Дональд Трамп з'явився на публіці без пов'язки на правому вусі після замаху на його життя, заявивши, що він повністю відновився.

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