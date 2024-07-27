Попри замах. Трамп заявив про продовження передвиборчих мітингів просто неба

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що планує і надалі проводити мітинги просто неба, попри рекомендації Секретної служби цього не робити.

Трамп продовжить передвиборчі мітинги на вулицях

Я продовжуватиму проводити мітинги на відкритому повітрі, і секретна служба погодилася суттєво посилити їхню роботу. Вони здатні це зробити. Нікому ніколи не можна дозволяти зупиняти або перешкоджати свободі слова або зібранням. Дональд Трамп Експрезидент США

Секретна служба США рекомендувала кандидату у президенти відмовитись від мітингів просто неба.

Що відомо про замах на Трампа

Під час мітингу 13 липня на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Через стрілянину на події були загиблі. Секретна служба США заявила, що загинув один з учасників мітингу та ймовірний нападник. Стрільця вбили співробітники секретної служби. Поширити

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

Згодом Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія для проведення мітингу для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини.