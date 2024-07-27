Несмотря на покушение. Трамп заявил о продолжении предвыборных митингов под открытым небом
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Несмотря на покушение. Трамп заявил о продолжении предвыборных митингов под открытым небом

Трамп
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Источник:  Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что планирует и дальше проводить митинги под открытым небом, несмотря на рекомендации Секретной службы этого не делать.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп планирует продолжать предвыборные митинги под открытым небом, игнорируя рекомендации безопасности.
  • Покушение на Трампа на митинге 13 июля вызвало широкий резонанс и привело к отставке директора Секретной службы США.
  • Федеральное бюро расследований подтвердило факт попадания пули в Трампа, но он намерен продолжать свою предвыборную кампанию.
  • Трамп планирует вернуться в Пенсильванию для проведения митинга в память убитого поклонника и раненых в результате покушения.
  • Инцидент с покушением на Трампа стал одним из значимых событий в американской политике.

Трамп продолжит предвыборные митинги на улицах

Я буду продолжать проводить митинги на открытом воздухе, и секретная служба согласилась существенно усилить их работу. Они способны это сделать. Никому никогда нельзя позволять останавливать или препятствовать свободе слова или собраниям.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

Секретная служба США рекомендовала кандидату в президенты отказаться от митингов под открытым небом.

Что известно о покушении на Трампа

Во время митинга 13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. После звуков стрельбы его эвакуировали со сцены со следами крови на лице.

Из-за стрельбы на происшествии были погибшие. Секретная служба США заявила, что погиб один из митингующих и вероятный нападающий. Стрельца убили сотрудники секретной службы.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл признала провал в работе охраны Трампа, а затем подала в отставку.

В Федеральном бюро расследований Соединенных Штатов Америки подтвердили, что в кандидата в президенты Дональда Трампа во время митинга 13 июля попали пулей или его частью.

Впоследствии Трамп заявил, что планирует вернуться в Батлер в штате Пенсильвания для проведения митинга в память убитого поклонника и раненых во время стрельбы.

Уже 26 июля Дональд Трамп появился на публике без повязки на правом ухе после покушения на его жизнь, заявив, что он полностью восстановился.

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