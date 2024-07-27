Несмотря на покушение. Трамп заявил о продолжении предвыборных митингов под открытым небом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что планирует и дальше проводить митинги под открытым небом, несмотря на рекомендации Секретной службы этого не делать.

Трамп продолжит предвыборные митинги на улицах

Я буду продолжать проводить митинги на открытом воздухе, и секретная служба согласилась существенно усилить их работу. Они способны это сделать. Никому никогда нельзя позволять останавливать или препятствовать свободе слова или собраниям. Дональд Трамп Экс-президент США

Секретная служба США рекомендовала кандидату в президенты отказаться от митингов под открытым небом.

Что известно о покушении на Трампа

Во время митинга 13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. После звуков стрельбы его эвакуировали со сцены со следами крови на лице.

Из-за стрельбы на происшествии были погибшие. Секретная служба США заявила, что погиб один из митингующих и вероятный нападающий. Стрельца убили сотрудники секретной службы. Поделиться

Директор Секретной службы США Кимберли Читл признала провал в работе охраны Трампа, а затем подала в отставку.

В Федеральном бюро расследований Соединенных Штатов Америки подтвердили, что в кандидата в президенты Дональда Трампа во время митинга 13 июля попали пулей или его частью.

Впоследствии Трамп заявил, что планирует вернуться в Батлер в штате Пенсильвания для проведения митинга в память убитого поклонника и раненых во время стрельбы.