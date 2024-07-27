Несмотря на покушение. Трамп заявил о продолжении предвыборных митингов под открытым небом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что планирует и дальше проводить митинги под открытым небом, несмотря на рекомендации Секретной службы этого не делать.
Главные тезисы
- Дональд Трамп планирует продолжать предвыборные митинги под открытым небом, игнорируя рекомендации безопасности.
- Покушение на Трампа на митинге 13 июля вызвало широкий резонанс и привело к отставке директора Секретной службы США.
- Федеральное бюро расследований подтвердило факт попадания пули в Трампа, но он намерен продолжать свою предвыборную кампанию.
- Трамп планирует вернуться в Пенсильванию для проведения митинга в память убитого поклонника и раненых в результате покушения.
- Инцидент с покушением на Трампа стал одним из значимых событий в американской политике.
Трамп продолжит предвыборные митинги на улицах
Секретная служба США рекомендовала кандидату в президенты отказаться от митингов под открытым небом.
Что известно о покушении на Трампа
Во время митинга 13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. После звуков стрельбы его эвакуировали со сцены со следами крови на лице.
Директор Секретной службы США Кимберли Читл признала провал в работе охраны Трампа, а затем подала в отставку.
В Федеральном бюро расследований Соединенных Штатов Америки подтвердили, что в кандидата в президенты Дональда Трампа во время митинга 13 июля попали пулей или его частью.
Впоследствии Трамп заявил, что планирует вернуться в Батлер в штате Пенсильвания для проведения митинга в память убитого поклонника и раненых во время стрельбы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-