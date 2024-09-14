Трамп звинуватив Гарріс у втягуванні США у війну з Росією

Кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп звинуватив свою опонентку, демократку Камалу Гарріс, у втягуванні країни у війну з Росією. Нібито вона поверне військовий обов’язок та змусить американців брати участь у збройному конфлікті проти російської армії.

Трамп звинуватив Гарріс у втягуванні США у війну з РФ

На передвиборчому мітингу в Лас-Вегасі республіканець заявив, що кожен голос за демократку є голосом за збройний конфлікт з РФ.

Запам’ятайте: голос за товаришку Камалу Гарріс — це голос за війну з Росією. Хтось хоче воювати з Росією? Дональд Трамп Кандидат у президенти США від Республіканської партії

Після цього експрезидент США сказав, що Штати можуть воювати проти РФ, але краще цього не допускати.

За словами Трампа, якби чинним головою держави був він, то Росія не напала б на Україну. Він не вперше повторив тезу, що за його президентства Путін би не наважився на повномасштабне вторгнення.

Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона нібито хоче повернути військовий обов’язок. Проте джерела New York Times спростовують його заяву.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.