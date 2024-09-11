Вибори президента США. Тейлор Свіфт підтримала Гарріс та покепкувала з Трампа

Американська співачка Тейлор Свіфт розсекретила, за кого віддасть свій голос на майбутніх виборах в США, та майстерно “підколола” одного з кандидатів у президенти Дональда Трампа.

“Бездітна кошатниця” Свіфт покепкувала з Трампа та його команди

В Instagram артистка поділилася з підписниками, що дивилася дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Також зірка оголосила, що ретельно ознайомилася з предвиборчою програмою обох кандидатів. Тейлор Свіфт визначилася, за кого віддасть свій голос. Співачка поділилася, що голосуватиме за Камалу Гарріс й кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза.

За словами артистки, їй імпонує, що демократка відстоює права людей та робитиме це на посаді президента. Окрім того, Свіфт переконана, що набагато краще, коли країною править "спокій", а не "хаос", як це можливо за Трампа.

Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Камала Гарріс бореться за права і тому, я вважаю, потрібен воїн, щоб відстоювати їх. Я вважаю, що вона — талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Тейлор Свіфт Американська співачка

Тейлор Свіфт зазначила, що вирішила публічно розповісти про свої наміри після того, як на сайті Дональда Трампа з'явилася інформація, згенерована штучним інтелектом (ШІ), де вона нібито підтримує саме його кандидатуру. Співачка запевняє, що це абсолютна брехня, яка її обурює.

Мені стало відомо, що на його сайті було розміщене повідомлення від "мене", згенероване штучним інтелектом, що "я" підтримую балотування Дональда Трампа в президенти. Це справді викликало у мене страхи щодо ШІ та небезпеки поширення дезінформації. Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо своїх фактичних планів на ці вибори як виборця. Найпростіший спосіб боротьби з дезінформацією – правда.

Тейлор Свіфт не втрималася, аби не підколоти Дональда Трампа. Співачка опублікувала фото з кицькою та підписала своє повідомлення "Тейлор Свіфт – бездітна жінка-кошатниця". Таким чином співачка висміяла заяву соратника Трампа Джея Ді Венса, який три роки тому зробив сексистську заяву про жінок, які не народжували, назвавши їх "бездітними кошатницями".

Трамп звинувачує Свіфт у майбутній нелояльності

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розцінить як "зраду", якщо співачка Тейлор Свіфт на президентських виборах 2024 року підтримає Джо Байдена.

Трамп аргументував свою позицію тим, що співачка отримала вигоду від законів, прийнятих саме під час його президентства.

Трамп мав на увазі, зокрема, Закон про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стримінгові сервіси.