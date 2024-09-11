Выборы президента США. Тейлор Свифт поддержала Гаррис и посмеялась над Трампом

Американская певица Тейлор Свифт рассекретила, за кого отдаст свой голос на предстоящих выборах в США, и мастерски подколола одного из кандидатов в президенты Дональда Трампа.

"Бездетная кошатница" Свифт посмеялась над Трампом и его командой

В Instagram артистка поделилась с подписчиками, смотревшими дебаты между Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Также звезда объявила, что тщательно ознакомилась с предвыборной программой обоих кандидатов. Тейлор Свифт определилась за кого отдаст свой голос. Певица поделилась, что будет голосовать за Камалу Гаррис и кандидата в вице-президенты Тима Волза.

По словам артистки, ей импонирует, что демократ отстаивает права людей и будет делать это в должности президента. Кроме того, Свифт убеждена, что гораздо лучше, когда страной правит "спокойствие", а не "хаос", как это возможно при Трампе.

Я буду голосовать за Камалу Гаррис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Камала Гаррис борется за права и потому, я считаю, нужен воин, чтобы отстаивать их. Я считаю, что она талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить покой, а не хаос. Тейлор Свифт Американская певица

Тейлор Свифт отметила, что решила публично рассказать о своих намерениях после того, как на сайте Дональда Трампа появилась информация, сгенерированная искусственным интеллектом (ИИ), где она якобы поддерживает именно его кандидатуру. Певица уверяет, что это абсолютное вранье, которое его возмущает.

Мне стало известно, что на его сайте было размещено сообщение от "меня", сгенерированное искусственным интеллектом, что "я" поддерживаю баллотирование Дональда Трампа в президенты. Это действительно вызвало у меня страхи по ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я должна быть очень прозрачна в отношении своих фактических планов на эти выборы как избирателя. Самый простой способ борьбы с дезинформацией — правда.

Тейлор Свифт не удержалась, чтобы не подколоть Дональда Трампа. Певица опубликовала фото с кошкой и подписала свое сообщение "Тейлор Свифт — бездетная женщина-кошатница". Таким образом, певица высмеяла заявление соратника Трампа Джея Ди Венса, который три года назад сделал сексистское заявление о женщинах, которые не рожали, назвав их "бездетными кошатницами".

Трамп обвиняет Свифт в будущей нелояльности

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что расценит как "измену", если певица Тейлор Свифт на президентских выборах 2024 года поддержит Джо Байдена.

Трамп аргументировал свою позицию тем, что певица извлекла выгоду от законов, принятых именно во время его президентства.

Трамп имел в виду, в частности, Закон о модернизации музыки, помогший исполнителям легче зарабатывать роялти и лицензионные отчисления через музыкальные стриминговые сервисы.