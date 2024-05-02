Тейлор Свифт снова "монополизировала" первую десятку чарта Billboard Hot 100

Американская поп-певица Тейлор Свифт во второй раз стала единственной артисткой, которой когда-либо удавалось занять все позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100.

Новый альбом Тейлор Свифт произвел фурор

34-летняя американская музыкант и исполнительница Тейлор Свифт, которая 19 апреля выпустила альбом The Tortured Poets Department, помогший ей установить сразу несколько рекордов, теперь стала первой артисткой, которой удалось забрать все 10 ступенек первой десятки чарта Billboard Hot 100. забрали первые 14 мест чарта.

Об этом сообщает Billboard.

Список самых популярных треков возглавила композиция Fortnight, записанная вместе с рэпером Post Malone. Песня, как и все остальные с первой четырнадцатки, входит в альбом певицы The Tortured Poets Department.

В общей сложности в Billboard Hot 100 вошло 32 песни Тейлор Свифт, то есть все композиции ее нового альбома. Звезда уже становилась единственной исполнительницей, когда-либо монополизировавшей первую десятку Billboard Hot 100. В 2022 году этого результата ей помог достичь альбом Midnights.

Песня Fortnight в 12-й раз в карьере Свифт принесла ей первое место в чарте.

Тейлор Свифт

Чарт Billboard Hot 100 включает в себя данные о прослушивании всех жанров в США, данные радиоэфиров и продаж — покупки синглов и треков в сети, на стриминговых сервисах, продажи синглов с сайтов. Поделиться

В общей сложности первые 14 позиций Billboard Hot 100 выглядят следующим образом:

Нет. 1, Fortnight, feat. Post Malone

Нет. 2, Down Bad

Нет. 3, I Can Do It with Broken Heart

Нет. 4, Tortured Poets Department

Нет. 5, So Long, Лондон

Нет. 6, My Boy Only Breaks Его Favorite Toys

Нет. 7, But Daddy I Love Him

Нет. 8, Florida!!!, feat. Florence + The Machine

Нет. 9, Который Afraid of Little Old Me?

Нет. 10, Guilty as Sin?

Нет. 11, Fresh Out the Slammer

Нет. 12, loml

Нет. 13, The Alchemy

Нет. 14, The Smallest Man Who Ever Lived

The Tortured Poets Department, в который вошла 31 композиция, стал самым прослушиваемым альбомом на Spotify за один день. Пластинка менее чем за неделю достигла 1 млрд прослушиваний на Spotify, что явилось рекордом сервиса.

Безумный успех Тейлор Свифт

Американская певица чрезвычайно популярна и за последние месяцы установила несколько рекордов.

Так, недавно фильм The Eras Tour о концертном туре Тейлор Свифт стал самым кассовым фильмом-концертом в истории. Фильм собрал в мировом прокате 261,6 млн долл, таким образом сдвинув предыдущего рекордсмена Майкла Джексона. Поделиться

В начале года Тейлор Свифт стала рекордсменкой среди сольных исполнителей. Ее имя наибольшее количество недель числилось на вершине чарта Billboard 200. Предыдущим рекордсменом был Элвис Пресли, и она опередила короля рок-н-ролла.

Фильм-концерт Тейлор Свифт побил рекорд кассовых сборов еще до выхода в прокат. В начале октября предпродажи билетов на фильм, посвященный туру The Eras Tour, принесли 100 млн долл., обогнав предыдущего лидера — фильм-концерт Джастина Бибера.

Сам мировой тур Тейлор Свифт Eras Tour побил рекорд и стал самым кассовым в истории. Его доход превысил 1 млрд. долл. Тур, который начался в марте 2023 года и завершится в декабре 2024 года, заработал на сегодняшний день 1,04 млрд долл. Всего за весь тур у Тейлора Свифта будет 151 концерт.