Сингапур договорился с Тейлор Свифт об эксклюзивных концертах. Соседние страны возмущены

Сингапур заключил соглашение с организаторами концертов Тейлор Свифт, чтобы гарантировать, что город-государство будет единственным местом в Юго-Восточной Азии, где оно будет выступать в рамках Eras Tour. Ряд соседних стран обвинил ее в "недружественном поведении".

Эксклюзивные концерты Свифт в Сингапуре: что известно

Член Палаты представителей Филиппин Джои Сальседа заявил, что это соглашение — "поступок, который хорошие соседи не совершили бы".

Об этом 5 марта рассказывает CNN.

А премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин говорит, что Сингапур заплатил Тейлор Свифт около 3 млн долл за каждый отыгранный концерт.

В то же время премьер-министр страны Ли Сяньлун в ответ на критику заявил, что Сингапур не был "недружелюбным" к своим соседям, заключая соглашение с суперзвездой.

Агентства договорились с ней о том, чтобы она приехала в Сингапур и выступила и чтобы Сингапур стал ее единственной остановкой в Юго-Восточной Азии. Ей были предоставлены определенные стимулы, и соглашение было достигнуто. Она оказалась очень удачной. Я не вижу в этом ничего недружественного, — сказал Ли на пресс-конференции в Мельбурне.

Ранее министр культуры страны Эдвард Тонг уменьшил сумму, которую заплатили певице, а позже заявил, что "она не точная и не столь велика, как предполагают".

Планируется, что Свифт играет шесть концертов для 300 тыс. поклонников в Сингапуре, при этом 70% посетителей прилетают из-за границы и потратят до 370 млн долл, по оценкам экономиста из Maybank. А тур может принести до 10% ВВП Сингапура.

По словам Эдмунда Онга, генерального менеджера туристической платформы Trip.com в Сингапуре, на период пока Свифт будет находиться в городе, количество рейсов в Сингапур выросло на 186%, а бронирование жилья — почти в пять раз. Поделиться

Однако фанаты певицы уже жалуются на дорогие авиабилеты, жилье и еду и добавляют, что эта поездка на концерт — одна из самых дорогих, когда-либо у них находившихся.

Представители Тейлор Свифт не комментировали соглашение.

Тейлор Свифт побила рекорд прибыльности мирового тура

Мировой тур певицы Тейлор Свифт Eras Tour стал самым кассовым в истории, доход от него впервые в мире превысил 1 млрд долл.

Об этом 12 декабря сообщили на сайте рекордов Гиннеса.

Тур начался в марте 2023 года и должен завершиться в декабре 2024 года после 151 концерта по всему миру, на сегодня заработал 1,04 млрд долл., согласно данным Pollstar.

Каждое шоу Свифт длится более 3,5 часов и состоит из 44 песен, разделенных на 10 актов. Один концерт собирает около 72 тыс посетителей, а средняя стоимость билетов составляет около 238 долл. Итак, тур приносит более 17 млн долл за концерт.

По данным Pollstar, на сегодняшний день было продано 4,3 млн билетов, и поэтому тур может заработать более 2 млрд долл, если состоятся все запланированные концерты.

Eras Tour побил рекорд пятилетнего прощального тура Элтона Джона, завершившегося в начале 2023 года и принесшего 939 млн долл за 328 концертов.

Свифт также заработала больше, чем туры Бейонсе и Брюса Спрингстина вместе взятые.