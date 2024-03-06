Сінгапур домовився з Тейлор Свіфт про ексклюзивні концерти. Сусідні країни обурені

Сінгапур уклав угоду з організаторами концертів Тейлор Свіфт, щоб гарантувати, що місто-держава буде єдиним місцем у Південно-Східній Азії, де вона виступатиме у межах Eras Tour. Низка сусідніх країн звинуватила її у "недружній поведінці".

Ексклюзивні концерти Свіфт у Сінгапурі: що відомо

Член Палати представників Філіппін Джої Сальседа заявив, що ця угода — "вчинок, який хороші сусіди не зробили б".

Про це 5 березня розповідає CNN.

А премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін каже, що Сінгапур заплатив Тейлор Свіфт близько 3 млн дол за кожен відіграний концерт.

Водночас прем'єр-міністр країни Лі Сяньлун у відповідь на критику заявив, що Сінгапур не був "недружнім" до своїх сусідів, укладаючи угоду з суперзіркою.

Агентства домовилися з нею про те, щоб вона приїхала до Сінгапуру і виступила, і щоб Сінгапур став її єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії. Їй були надані певні стимули, і угода була досягнута. Вона виявилася дуже успішною. Я не бачу в цьому нічого недружнього, — сказав Лі на пресконференції в Мельбурні.

Раніше міністр культури країни Едвард Тонг применшив суму, яку заплатили співачці, а пізніше заявив, що "вона не точна і не настільки велика, як припускають".

Планується, що Свіфт грає шість концертів для 300 тис шанувальників у Сінгапурі, при цьому 70% відвідувачів прилітають з-за кордону і витратять до 370 млн дол, згідно з оцінками економіста з Maybank. А тур загалом може принести до 10% ВВП Сінгапуру.

За словами Едмунда Онга, генерального менеджера туристичної платформи Trip.com у Сінгапурі, на період поки Свіфт перебуватиме у місті, кількість рейсів до Сінгапуру зросла на 186%, а бронювання житла — майже в п'ять разів. Поширити

Проте фанати співачки уже скаржаться на дорогі авіаквитки, житло й їжу і додають, що ця поїздка на концерт — одна з найдорожчих, які коли-небудь в них були.

Представники Тейлор Свіфт не коментували угоду.

Тейлор Свіфт побила рекорд прибутковості світового туру

Світовий тур співачки Тейлор Свіфт Eras Tour став найкасовішим в історії, дохід від нього вперше у світі перевищив 1 млрд дол.

Про це 12 грудня повідомили на сайті рекордів Гіннеса.

Тур розпочався у березні 2023 року і має завершитися у грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу, на сьогодні заробив 1,04 млрд дол, згідно з даними Pollstar.

Кожне шоу Свіфт триває понад 3,5 години та складається з 44 пісень, розділених на 10 актів. Один концерт збирає приблизно 72 тис відвідувачів, а середня вартість квитків становить близько 238 дол. Отже, тур приносить понад 17 млн дол за концерт.

За даними Pollstar, на сьогодні було продано 4,3 млн квитків, і тому тур може заробити понад 2 млрд дол, якщо відбудуться всі заплановані концерти.

Eras Tour побив рекорд п'ятирічного прощального туру Елтона Джона, який завершився на початку 2023 року і приніс 939 млн дол за 328 концертів.

Свіфт також заробила більше, ніж тури Бейонсе та Брюса Спрінгстіна разом узяті.