Трамп обвинил Харрис во втягивании США в войну с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп обвинил Харрис во втягивании США в войну с Россией

Трамп
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Источник:  online.ua

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп обвинил свою оппонентку, демократку Камалу Харрис, во втягивании страны в войну с Россией. Якобы она вернет военную обязанность и заставит американцев участвовать в вооруженном конфликте против российской армии.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что каждый голос за Харрис является голосом за вооруженный конфликт с Россией.
  • Республиканец обвинил оппонентку в том, что она втянет США в войну с РФ.
  • По словам Трампа, Штаты могут воевать с Россией, но лучше этого избежать.

Трамп обвинил Харрис во втягивании США в войну с РФ

На предвыборном митинге в Лас-Вегасе республиканец заявил, что каждый голос за демократку является голосом за вооруженный конфликт с РФ.

Запомните: голос за товарища Камалу Харрис — это голос за войну с Россией. Кто хочет воевать с Россией?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии

После этого экс-президент США сказал, что Штаты могут воевать против РФ, но лучше этого не допускать.

По словам Трампа, если бы действующим главой государства был он, Россия не напала бы на Украину. Он не впервые повторил тезис, что при его президентстве Путин не отважился на полномасштабное вторжение.

Трамп обвинил Харрис в том, что она якобы хочет вернуть военную обязанность. Однако источники New York Times опровергают его заявление.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экс-президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поводу поддержки Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине за день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.

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