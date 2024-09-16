Закликав спалити Кремль та підтримував Україну — що відомо про підозрюваного в імовірному замаху на Трампа

За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.

Що відомо про Райана Веслі Рут

Як повідомляє CNN, у своїх твітах Раут, власник невеликої будівельної компанії, підтримував Україну. Він писав, що готовий померти у битві і також закликав “спалити Кремль дотла”.

Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день Х у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла, — зазначає ЗМІ. Поширити

Також Раут відвідав Україну у 2022 році, згідно з геолокацією на відео та фото.

Райан Веслі Рут (фото — з відкритих джерел)

Ба більше, минулого року в серії дописів на Facebook він намагався залучити афганських добровольців до участі у війні, називаючи себе неофіційним представником українського уряду.

Раут також активно критикував Трампа в соцмережах і підтримував демократів. У 2002 році його заарештували після зупинки поліцією, коли він нібито потягнувся за вогнепальною зброєю. Крім того, його звинувачували у несплаті податків.

Що відомо про ймовірний замах на Трампа 15 вересня

15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.

Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

Нагадаємо, Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.