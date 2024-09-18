Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис
Категория
Мир
Дата публикации

Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис
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Источник:  Блог Microsoft

Российские боты в интернете активно распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию кандидата в президенты США Камалы Гаррис и ее предвыборной кампании.

Главные тезисы

  • Российские боты распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию Камалы Гаррис и ее предвыборной кампании.
  • Отчет Центра анализа угроз Microsoft выделяет изменение тактики влияния России на политическую ситуацию в США с фокусом на кампании Гаррис-Волза и распространении дезинформации.
  • Группы троллей Storm-1516 и Storm-1679 создали и распространили фейковые видео о Камале Гаррисе, вызвавшие широкий резонанс в сети.
  • Microsoft предупреждает об увеличении фейковых видео, распространяемых Россией с политическими целями, ближе к выборам в США.
  • Выборы президента в США влияют на международные отношения, и победа Камалы Гаррис может повлиять на поддержку со стороны Украины.

РФ пытается дискредитировать Гаррис перед выборами в США

Как отмечается в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), в последние несколько месяцев Россия изменила тактику влияния на политическую ситуацию в США, сосредоточившись на кампании Гаррис-Волза, распространяя дезинформационные видео.

Упоминаются две группы троллей — Storm-1516 и новая Storm-1679, которые создали и распространили два видео о Гаррисе, набравших миллионы просмотров.

В первом видео говорится о якобы нападении поклонников Гаррис на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. Во втором видео актриса, похожая на Гаррис, изображена, как она сбегает с места ДТП.

Эти видео распространяются от имени придуманного местного СМИ из Сан-Франциско, созданного за несколько дней до их публикации.

Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание с контента об Олимпийских играх в Париже на распространение фейковых видео, дискредитирующих Гаррис. Одно из таких видео, содержащих ложные заявления, собрало более 100 тысяч просмотров в Telegram за несколько часов.

Microsoft предупреждает, что приближающиеся выборы в США могут привести к увеличению количества фейковых видео, распространяемых Россией с политическими целями.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.

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