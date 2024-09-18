Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Российские боты в интернете активно распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию кандидата в президенты США Камалы Гаррис и ее предвыборной кампании.

РФ пытается дискредитировать Гаррис перед выборами в США

Как отмечается в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), в последние несколько месяцев Россия изменила тактику влияния на политическую ситуацию в США, сосредоточившись на кампании Гаррис-Волза, распространяя дезинформационные видео.

Упоминаются две группы троллей — Storm-1516 и новая Storm-1679, которые создали и распространили два видео о Гаррисе, набравших миллионы просмотров.

В первом видео говорится о якобы нападении поклонников Гаррис на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. Во втором видео актриса, похожая на Гаррис, изображена, как она сбегает с места ДТП.

Эти видео распространяются от имени придуманного местного СМИ из Сан-Франциско, созданного за несколько дней до их публикации.

Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание с контента об Олимпийских играх в Париже на распространение фейковых видео, дискредитирующих Гаррис. Одно из таких видео, содержащих ложные заявления, собрало более 100 тысяч просмотров в Telegram за несколько часов.

Microsoft предупреждает, что приближающиеся выборы в США могут привести к увеличению количества фейковых видео, распространяемых Россией с политическими целями. Поделиться

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.