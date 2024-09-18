Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Российские боты в интернете активно распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию кандидата в президенты США Камалы Гаррис и ее предвыборной кампании.
Главные тезисы
- Российские боты распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию Камалы Гаррис и ее предвыборной кампании.
- Отчет Центра анализа угроз Microsoft выделяет изменение тактики влияния России на политическую ситуацию в США с фокусом на кампании Гаррис-Волза и распространении дезинформации.
- Группы троллей Storm-1516 и Storm-1679 создали и распространили фейковые видео о Камале Гаррисе, вызвавшие широкий резонанс в сети.
- Microsoft предупреждает об увеличении фейковых видео, распространяемых Россией с политическими целями, ближе к выборам в США.
- Выборы президента в США влияют на международные отношения, и победа Камалы Гаррис может повлиять на поддержку со стороны Украины.
РФ пытается дискредитировать Гаррис перед выборами в США
Как отмечается в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), в последние несколько месяцев Россия изменила тактику влияния на политическую ситуацию в США, сосредоточившись на кампании Гаррис-Волза, распространяя дезинформационные видео.
Упоминаются две группы троллей — Storm-1516 и новая Storm-1679, которые создали и распространили два видео о Гаррисе, набравших миллионы просмотров.
В первом видео говорится о якобы нападении поклонников Гаррис на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. Во втором видео актриса, похожая на Гаррис, изображена, как она сбегает с места ДТП.
Эти видео распространяются от имени придуманного местного СМИ из Сан-Франциско, созданного за несколько дней до их публикации.
Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание с контента об Олимпийских играх в Париже на распространение фейковых видео, дискредитирующих Гаррис. Одно из таких видео, содержащих ложные заявления, собрало более 100 тысяч просмотров в Telegram за несколько часов.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.
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