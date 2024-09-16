У ЦПД розвінчали російський фейк про обстріл Рівненської АЕС

Електронні листи нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій про "ракетний обстріл" Рівненської АЕС є частиною інформаційної атаки російських загарбників. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Росія поширює фейк про ракетний обстріл Рівненської АЕС

За даними відомства, українці почали отримувати електронні листи, де вказано, буцімто завданий по Рівненській АЕС "ракетний удар" спричинив підвищений рівень радіації. У листах наведені інструкції щодо евакуації та посилання на невідомі сумнівні ресурси.

Як з'ясували в Центрі протидії дезінформації, ДСНС України подібних повідомлень не розсилала.

Пошти служби з надзвичайних ситуацій зламані не були.

Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них. Поширити

Громадян закликають у жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих листах. Сам лист необхідно позначити як спам.

У разі, якщо не вдалося уникнути переходу за посиланням, слід звернутися до Департаменту кіберполіції.

Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці провокацій на Курській АЕС

Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.

За інформацією, що надходить, київський режим розпочав підготовку нападу на Курську атомну електростанцію, — зазначила пропагандистка.

Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі”.