У ЦПД розкрили деталі вдалої «бавовни» у Воронезькій області РФ

Дрон атакував склад боєприпасів у Солдатському в Воронезькій області, після чого почалась пожежа. Вогонь знищив запаси північнокорейських ракет.

На складі у Воронезькій області знищені ракети з КНДР

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що вогонь знищив запаси північнокорейських ракет у Солдатському Воронезької області РФ.

Завдано удару по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись. Андрій Коваленко Керівник Центру протидії дезінформації

За словами Коваленка, на іранські ракети чекає така ж доля.

Росія неодноразово використовувала північнокорейські боєприпаси для обстрілів України. Проте вони показали низьку ефективність.

Майже половина північнокорейських ракет не долітає до цілей. Вони вибухають у повітрі чи збиваються з курсу.

Атака військового складу під Воронежем

У ніч на 7 вересня дрон завдав удару по складу боєприпасів у селі Солдатське Острогозького району Воронезької області РФ.

Місцеві жителі почули сильні вибухи. Розпочалась детонація боєприпасів.

Російська влада традиційно збрехала громадянам. Вони повідомили, що нібито пригнітили дрон, а пожежа почалась через падіння безпілотника.

Постраждалих серед цивільних немає. Мешканців села евакуювали в інші населені пункти.

Міноборони РФ не згадало у зведенні про атаку дрона на склад боєприпасів під Воронежем.