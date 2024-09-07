У ЦПД розкрили деталі вдалої «бавовни» у Воронезькій області РФ

Дрон атакував склад боєприпасів у Солдатському в Воронезькій області, після чого почалась пожежа. Вогонь знищив запаси північнокорейських ракет.
Головні тези:
- Дрон атакував склад боєприпасів у Солдатському Воронезької області. Почалась пожежа.
- Атака дрона на склад боєприпасів під Воронежем спровокувала детонацію боєприпасів та евакуацію місцевих мешканців.
- Керівник ЦПД повідомив про знищення корейських ракет, які РФ використовувала для обстрілів України.
- Російська влада ховає правду про подію, стверджуючи, що вогонь розпочався від падіння безпілотника, а не внаслідок удару дрона.
На складі у Воронезькій області знищені ракети з КНДР
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що вогонь знищив запаси північнокорейських ракет у Солдатському Воронезької області РФ.
За словами Коваленка, на іранські ракети чекає така ж доля.
Росія неодноразово використовувала північнокорейські боєприпаси для обстрілів України. Проте вони показали низьку ефективність.
Майже половина північнокорейських ракет не долітає до цілей. Вони вибухають у повітрі чи збиваються з курсу.
Атака військового складу під Воронежем
У ніч на 7 вересня дрон завдав удару по складу боєприпасів у селі Солдатське Острогозького району Воронезької області РФ.
Місцеві жителі почули сильні вибухи. Розпочалась детонація боєприпасів.
Російська влада традиційно збрехала громадянам. Вони повідомили, що нібито пригнітили дрон, а пожежа почалась через падіння безпілотника.
Постраждалих серед цивільних немає. Мешканців села евакуювали в інші населені пункти.
Міноборони РФ не згадало у зведенні про атаку дрона на склад боєприпасів під Воронежем.
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