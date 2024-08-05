РФ знову била по Україні балістичною ракетою виробництва КНДР — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ знову била по Україні балістичною ракетою виробництва КНДР — експерти

Ракети КНДР
Джерело:  Defense Express

Російська армія після перерви відновила використання отриманого від Північної Кореї ракетного озброєння проти України.

Головні тези:

  • Російська армія використовує отримане від Північної Кореї ракетне озброєння для атак по Україні.
  • Були знайдені уламки балістичної ракети KN-23 північнокорейського виробництва на території Київської області.
  • Північнокорейські ракети, які використовує РФ, мають високий відсоток несправності та можуть випадково вибухати у повітрі.
  • Понад половина ракет KN-23 під час польоту втратили запрограмовану траєкторію.

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За даними, які отримало Defense Express із обізнаних джерел, російські окупанти під час масованого удару по Україні застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва.

Пуск було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви, але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі.

Уламок північнокорейської ракети

На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року.

Слід звернути увагу на те, що останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні було зафіксовано 27 лютого 2024 року.

Таким чином виходить, що російські загарбники відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, яка тривала 5 місяців.

Уламок північнокорейської ракети

Наразі відомо, що північнокорейські балістичні ракети, які отримала РФ у своє розпорядження для ударів по Україні, мають БЧ із фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1 тис кг у тротиловому еквіваленті. При цьому встановлена максимальна дальність пуску цих ракет складає до 650 км.

Несправності північнокорейських ракет

Офіс Генпрокурора розповів Reuters, що відсоток несправності ракет з КНДР був достатньо високим.

Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі; у таких випадках уламки не були вилучені, — йдеться в письмовій відповіді ОГП на запит Reuters.

Загалом на ракети Північної Кореї припадає невелика частка ударів Росії по Україні.

Останнє зафіксоване використання північнокорейської KN-23 відбулося 27 лютого.

Загалом Північна Корея доставила близько 50 балістичних ракет до Росії.

Прокуратура зібрала уламки 21 ракети, вони включають три обстріли Києва та його передмість. Інші вдарили по Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Ракетні атаки з використанням цієї зброї почалися 30 грудня 2023 року. Через північнокорейські ракети загинули 24 людини, 115 отримали поранення, були пошкоджені низка житлових будинків і промислових об’єктів.

Близько 50 ракет були запущені з західних регіонів Росії — Бєлгорода, Воронежа та Курська.

При цьому відзначалось, що понад половини ракет KN-23 під час польоту втратили запрограмовану траєкторію польоту та, ймовірно, вибухали у повітрі, оскільки факт пуску цих ракет фіксувався, але їх уламки знайдені не були.

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