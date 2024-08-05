РФ знову била по Україні балістичною ракетою виробництва КНДР — експерти

Російська армія після перерви відновила використання отриманого від Північної Кореї ракетного озброєння проти України.
Головні тези:
- Російська армія використовує отримане від Північної Кореї ракетне озброєння для атак по Україні.
- Були знайдені уламки балістичної ракети KN-23 північнокорейського виробництва на території Київської області.
- Північнокорейські ракети, які використовує РФ, мають високий відсоток несправності та можуть випадково вибухати у повітрі.
- Понад половина ракет KN-23 під час польоту втратили запрограмовану траєкторію.
Росія вдарила по Україні 31 липня ракетою з КНДР
За даними, які отримало Defense Express із обізнаних джерел, російські окупанти під час масованого удару по Україні застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва.
Пуск було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви, але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі.
На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року.
Слід звернути увагу на те, що останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні було зафіксовано 27 лютого 2024 року.
Таким чином виходить, що російські загарбники відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, яка тривала 5 місяців.
Наразі відомо, що північнокорейські балістичні ракети, які отримала РФ у своє розпорядження для ударів по Україні, мають БЧ із фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1 тис кг у тротиловому еквіваленті. При цьому встановлена максимальна дальність пуску цих ракет складає до 650 км.
Несправності північнокорейських ракет
Офіс Генпрокурора розповів Reuters, що відсоток несправності ракет з КНДР був достатньо високим.
Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі; у таких випадках уламки не були вилучені, — йдеться в письмовій відповіді ОГП на запит Reuters.
Загалом на ракети Північної Кореї припадає невелика частка ударів Росії по Україні.
Останнє зафіксоване використання північнокорейської KN-23 відбулося 27 лютого.
Прокуратура зібрала уламки 21 ракети, вони включають три обстріли Києва та його передмість. Інші вдарили по Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.
Ракетні атаки з використанням цієї зброї почалися 30 грудня 2023 року. Через північнокорейські ракети загинули 24 людини, 115 отримали поранення, були пошкоджені низка житлових будинків і промислових об’єктів.
Близько 50 ракет були запущені з західних регіонів Росії — Бєлгорода, Воронежа та Курська.
При цьому відзначалось, що понад половини ракет KN-23 під час польоту втратили запрограмовану траєкторію польоту та, ймовірно, вибухали у повітрі, оскільки факт пуску цих ракет фіксувався, але їх уламки знайдені не були.
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