РФ снова била по Украине баллистической ракетой производства КНДР — эксперты

Российская армия после перерыва возобновила использование полученного от Северной Кореи ракетного вооружения против Украины.

Россия ударила по Украине 31 июля ракетой из КНДР

По данным, полученным Defense Express из осведомленных источников, российские оккупанты во время массированного удара по Украине применили баллистическую ракету северокорейского производства.

Пуск был зафиксирован с территории РФ по направлению к Белой Церкви, но ракета просто упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.

Обломок северокорейской ракеты

На месте падения этой ракеты были обнаружены обломки с маркировкой, соответствующие ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23, которые РФ использовала для ударов по Украине в начале 2024 года.

Следует обратить внимание, что последний до этого момента зафиксированный случай применения россиянами баллистических ракет KN-23 северокорейского производства для ударов по Украине был зафиксирован 27 февраля 2024 года.

Таким образом, получается, что российские захватчики возобновили использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после паузы, продолжавшейся 5 месяцев.

Обломок северокорейской ракеты

Пока известно, что северокорейские баллистические ракеты, которые получила РФ в свое распоряжение для ударов по Украине, имеют БЖД с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до 1 тыс кг в тротиловом эквиваленте. При этом установленная наибольшая дальность пуска этих ракет составляет до 650 км.

Неисправности северокорейских ракет

Офис Генпрокурора рассказал Reuters, что процент неисправности ракет с КНДР был достаточно высоким.

Около половины северокорейских ракет лишились запрограммированных траекторий и взорвались в воздухе; в таких случаях обломки не были изъяты, — говорится в письменном ответе ОГП по запросу Reuters.

В целом, на ракеты Северной Кореи приходится небольшая доля ударов России по Украине.

Последнее зафиксированное использование северокорейской KN-23 произошло 27 февраля.

В общей сложности Северная Корея доставила около 50 баллистических ракет в Россию. Поделиться

Прокуратура собрала обломки 21 ракеты, включая три обстрела Киева и его пригородов. Остальные ударили по Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областям.

Ракетные атаки с использованием этого оружия начались 30 декабря 2023 года. Из-за северокорейских ракет погибли 24 человека, 115 получили ранения, были повреждены ряд жилых домов и промышленных объектов.

Около 50 ракет были запущены из западных регионов России — Белгорода, Воронежа и Курска.