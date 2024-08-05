РФ снова била по Украине баллистической ракетой производства КНДР — эксперты

Российская армия после перерыва возобновила использование полученного от Северной Кореи ракетного вооружения против Украины.
Главные тезисы
- Российская армия возобновила использование баллистических ракет от КНДР против Украины, что ставит под угрозу безопасность региона.
- Северокорейские ракеты, поставленные РФ, имеют высокий процент неисправности, что увеличивает риск случайных взрывов в воздухе.
- На территории Киевской области были найдены обломки баллистической ракеты KN-23 северокорейского производства, используемой Россией для ударов по Украине.
- Обломки северокорейских ракет, упавших на территории Украины, свидетельствуют о неэффективности данного вооружения и вреде, причиненном гражданским объектам.
- Прокуратура установила, что из-за использования северокорейских ракет Россией в Украине погибли 24 человека, а множество жилых домов и промышленных объектов получили повреждения.
Россия ударила по Украине 31 июля ракетой из КНДР
По данным, полученным Defense Express из осведомленных источников, российские оккупанты во время массированного удара по Украине применили баллистическую ракету северокорейского производства.
Пуск был зафиксирован с территории РФ по направлению к Белой Церкви, но ракета просто упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.
На месте падения этой ракеты были обнаружены обломки с маркировкой, соответствующие ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23, которые РФ использовала для ударов по Украине в начале 2024 года.
Следует обратить внимание, что последний до этого момента зафиксированный случай применения россиянами баллистических ракет KN-23 северокорейского производства для ударов по Украине был зафиксирован 27 февраля 2024 года.
Таким образом, получается, что российские захватчики возобновили использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после паузы, продолжавшейся 5 месяцев.
Пока известно, что северокорейские баллистические ракеты, которые получила РФ в свое распоряжение для ударов по Украине, имеют БЖД с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до 1 тыс кг в тротиловом эквиваленте. При этом установленная наибольшая дальность пуска этих ракет составляет до 650 км.
Неисправности северокорейских ракет
Офис Генпрокурора рассказал Reuters, что процент неисправности ракет с КНДР был достаточно высоким.
Около половины северокорейских ракет лишились запрограммированных траекторий и взорвались в воздухе; в таких случаях обломки не были изъяты, — говорится в письменном ответе ОГП по запросу Reuters.
В целом, на ракеты Северной Кореи приходится небольшая доля ударов России по Украине.
Последнее зафиксированное использование северокорейской KN-23 произошло 27 февраля.
Прокуратура собрала обломки 21 ракеты, включая три обстрела Киева и его пригородов. Остальные ударили по Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областям.
Ракетные атаки с использованием этого оружия начались 30 декабря 2023 года. Из-за северокорейских ракет погибли 24 человека, 115 получили ранения, были повреждены ряд жилых домов и промышленных объектов.
Около 50 ракет были запущены из западных регионов России — Белгорода, Воронежа и Курска.
При этом было отмечено, что более половины ракет KN-23 во время полета потеряли запрограммированную траекторию полета и, вероятно, взрывались в воздухе, поскольку факт пуска этих ракет фиксировался, но их обломки найдены не были.
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