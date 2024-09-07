В ЦПД раскрыли детали удачной «бавовны» в Воронежской области РФ

Дрон атаковал склад боеприпасов в Солдатском в Воронежской области, после чего начался пожар. Огонь уничтожил запасы северокорейских ракет.

На складе в Воронежской области уничтожены ракеты из КНДР

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что огонь уничтожил запасы северокорейских ракет в Солдатском Воронежской области РФ.

Нанесен удар по составу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые Путин фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь. Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации

По словам Коваленко, иранские ракеты ждет такая же участь.

Россия не раз использовала северокорейские боеприпасы для обстрелов Украины. Однако они показали низкую эффективность.

Почти половина северокорейских ракет не долетает до целей. Они взрываются в воздухе или сбиваются с курса.

Атака военного склада под Воронежем

В ночь на 7 сентября дрон нанес удар по составу боеприпасов в селе Солдатское Острогогского района Воронежской области РФ.

Местные жители услышали сильные взрывы. Началась детонация боеприпасов.

Российские власти традиционно соврали гражданам. Они сообщили, что якобы заглушили дрон, а пожар начался из-за падения беспилотника.

Пострадавших среди гражданских нет. Жителей села были эвакуированы в другие населенные пункты.

Минобороны РФ не упомянул в сводке об атаке дрона на склад боеприпасов под Воронежем.