Почему сотрудничество РФ и КНДР опасно не только для Украины — объяснение Кирби
Категория
Мир
Дата публикации

Почему сотрудничество РФ и КНДР опасно не только для Украины — объяснение Кирби

The White House
Почему сотрудничество РФ и КНДР опасно не только для Украины — объяснение Кирби
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Углубление военного сотрудничества между РФ и КНДР опасно не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.

Главные тезисы

  • Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей создает угрозу не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.
  • Советник по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что использование северокорейских ракет в атаке на Украину отражает намерения Путина получать военную помощь из КНДР.
  • Военное сотрудничество между РФ и КНДР вызывает беспокойство американских союзников и партнеров, которые принимают меры для снижения рисков от подобного взаимодействия.
  • Российская атака на Украину 11 августа с баллистическими ракетами и ударными дронами привела к человеческим жертвам и повреждениям городской инфраструктуры.

Военное сотрудничество РФ и КНДР опасно не только для Украины

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что не может подтвердить, что для атаки на Киев 11 августа применялись именно северокорейские ракеты, но добавил, что такие действия армии РФ отвечают намерениям Путина относительно использования военной помощи из КНДР.

Однако в последние недели и месяцы мы видели, как россияне используют баллистические ракеты КНДР для своих ударов по Украине. Мы говорим об этом уже довольно долго — Путин в отчаянии, он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале, потому что экспортный контроль и санкции фактически превратили экономику, которую он имел до войны, в экономику военного времени. И он в отчаянии обращается за помощью в такие страны, как Иран и КНДР, — сказал Кирби.

Советник подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей опасно не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.

Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между КНДР и РФ опасно для Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона и любое его развитие будет иметь последствия для безопасности стран в этом регионе. сказал он.

По словам Кирби, США с союзниками и партнерами будут принимать меры, чтобы снизить риски от военного взаимодействия Пхеньяна и Москвы.

Атака РФ на Украину 11 августа

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.

Также трое получили ранения — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Киевской области.

По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.

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