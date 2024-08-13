Чому співпраця РФ і КНДР є небезпечною не лише для України — пояснення Кірбі

Поглиблення військової співпраці між РФ і КНДР небезпечним не лише для України, а й для країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Військова співпраця РФ і КНДР небезпечна не лише для України

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що не може підтвердити, що для атаки на Київ 11 серпня застосовувалися саме північнокорейські ракети, але додав, що такі дії армії РФ відповідають намірам Путіна стосовно використання військової допомоги з КНДР.

Проте в останні тижні та місяці ми бачили, як росіяни використовують балістичні ракети КНДР для своїх ударів по Україні. Ми говоримо про це вже досить довго — Путін у розпачі, він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу, бо експортний контроль і санкції фактично перетворили економіку, яку він мав до війни, на економіку воєнного часу. І він у відчаї звертається по допомогу до таких країн, як Іран та КНДР, — сказав Кірбі. Поширити

Радник наголосив, що співпраця між Росією і Північною Кореєю небезпечним не лише для України, а й для країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Цілком очевидно, що військова співпраця між КНДР та РФ небезпечна для України, оскільки ці ракети продовжують атакувати українські міста й енергетичну інфраструктуру, але це також небезпечно для Індо-Тихоокеанського регіону і будь-який її розвиток матиме наслідки для безпеки країн у цьому регіоні, — сказав він. Поширити

За словами Кірбі, США з союзниками і партнерами будуть вживати заходів, щоб зменшити ризики від військової взаємодії Пхеньяна і Москви.

Атака РФ на Україну 11 серпня

В ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами й групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області.

У Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син.

Також троє осіб отримали поранення — 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію на Київщині.