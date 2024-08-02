Аналітик оцінив ефективність отриманих Росією мін від КНДР

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, Північна Корея передала Росії більше 2 млн мін для мінометів.
Головні тези:
- Росія отримала від КНДР понад 2 млн мінометних мін, які є найбільшою компонентою боєкомплекту з цієї країни.
- Якість мінометних мін від КНДР є досить низькою та сумнівною, з індикаторами низької точності та високого ризику неспрацювання.
- У контексті конфлікту з Україною використання північнокорейських мінометів Росією може виявитись малоефективним та недостатнім у збільшенні інтенсивності вогню.
Що відомо про отримання Росією мільйонів мінометних мін від КНДР
При цьому Коваленко зазначив, що якість цих мін доволі низька та сумнівна.
За його словами, у цьому питанні існують кілька аспектів.
Коваленко підкреслив, що це міни вкрай низької якості та додаткові порохові заряди також.
Коваленко підкреслив, що кількість пострілів у 5,5 тис на добу є доволі високим показником, однак після розв’язання Росією злочинної війни проти України у 2022 році частка мінометного вогню у росіян перевищувала 15-20 тис на добу.
Поточна інтенсивність ворожого вогню, за його словами, з використанням усіх засобів ведення вогню становить в російських окупантів не більше 15 тис пострілів на добу.
Чому мільйони північнокорейських мін можуть виявитись марними для Росії
При цьому аналітик підкреслює, що на третій рік війни Росії проти України у російських загарбників поменшало самих мінометів і без їхніх поставок з інших країн мільйони мін з КНДР будуть малоефективними.
На його думку, у контейнерах зі зброєю, які надсилає КНДР до Росії, можуть бути не лише міни, а й міномети.
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