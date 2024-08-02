Аналітик оцінив ефективність отриманих Росією мін від КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітик оцінив ефективність отриманих Росією мін від КНДР

Мінометні міни
Джерело:  zloy-odessit.livejournal.com

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, Північна Корея передала Росії більше 2 млн мін для мінометів. 

Головні тези:

  • Росія отримала від КНДР понад 2 млн мінометних мін, які є найбільшою компонентою боєкомплекту з цієї країни.
  • Якість мінометних мін від КНДР є досить низькою та сумнівною, з індикаторами низької точності та високого ризику неспрацювання.
  • У контексті конфлікту з Україною використання північнокорейських мінометів Росією може виявитись малоефективним та недостатнім у збільшенні інтенсивності вогню.

Що відомо про отримання Росією мільйонів мінометних мін від КНДР

При цьому Коваленко зазначив, що якість цих мін доволі низька та сумнівна.

Після зустрічі Кім Чен Ына та Володимира Путіна до Росії з КНДР було відправлено понад 2 мільйони мінометних мін калібру 120-мм та 82-мм. Саме мінометні міни є зараз найбільшою компонентою боєкомплекту, що відправляється з КНДР до РФ. Фактично, здійснюючи за добу до 5,5 тисяч пострілів тільки цією компонентою, РОВ зможуть забезпечити собі стабільний рівень ведення протягом року. Але маючи чи зможуть? - підкреслює аналітик.

КНДР передала РФ мільйони мінометних мін
Міномет

За його словами, у цьому питанні існують кілька аспектів.

Коваленко підкреслив, що це міни вкрай низької якості та додаткові порохові заряди також.

При встановленій дальності пострілу 4-6 км, реальна – 2-3 км. Точність низька. Не всі після прильоту детонують. Високий показник засмічення каналу стовбура міномета", - підкреслює аналітик.

Коваленко підкреслив, що кількість пострілів у 5,5 тис на добу є доволі високим показником, однак після розв’язання Росією злочинної війни проти України у 2022 році частка мінометного вогню у росіян перевищувала 15-20 тис на добу.

Поточна інтенсивність ворожого вогню, за його словами, з використанням усіх засобів ведення вогню становить в російських окупантів не більше 15 тис пострілів на добу.

Чому мільйони північнокорейських мін можуть виявитись марними для Росії

При цьому аналітик підкреслює, що на третій рік війни Росії проти України у російських загарбників поменшало самих мінометів і без їхніх поставок з інших країн мільйони мін з КНДР будуть малоефективними.

На його думку, у контейнерах зі зброєю, які надсилає КНДР до Росії, можуть бути не лише міни, а й міномети.

Проте всі ці моменти абсолютно не скасовують гостру проблематику співпраці КНДР з Росією, дипломатичного рішення чому бути не може. Рішення – виключно мілітарного порядку, пов'язане з посиленням підтримки України, - наголошує Коваленко.

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