Аналітик оцінив ефективність отриманих Росією мін від КНДР

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, Північна Корея передала Росії більше 2 млн мін для мінометів.

Що відомо про отримання Росією мільйонів мінометних мін від КНДР

При цьому Коваленко зазначив, що якість цих мін доволі низька та сумнівна.

Після зустрічі Кім Чен Ына та Володимира Путіна до Росії з КНДР було відправлено понад 2 мільйони мінометних мін калібру 120-мм та 82-мм. Саме мінометні міни є зараз найбільшою компонентою боєкомплекту, що відправляється з КНДР до РФ. Фактично, здійснюючи за добу до 5,5 тисяч пострілів тільки цією компонентою, РОВ зможуть забезпечити собі стабільний рівень ведення протягом року. Але маючи чи зможуть? - підкреслює аналітик. Поширити

Міномет

За його словами, у цьому питанні існують кілька аспектів.

Коваленко підкреслив, що це міни вкрай низької якості та додаткові порохові заряди також.

При встановленій дальності пострілу 4-6 км, реальна – 2-3 км. Точність низька. Не всі після прильоту детонують. Високий показник засмічення каналу стовбура міномета", - підкреслює аналітик. Поширити

Коваленко підкреслив, що кількість пострілів у 5,5 тис на добу є доволі високим показником, однак після розв’язання Росією злочинної війни проти України у 2022 році частка мінометного вогню у росіян перевищувала 15-20 тис на добу.

Поточна інтенсивність ворожого вогню, за його словами, з використанням усіх засобів ведення вогню становить в російських окупантів не більше 15 тис пострілів на добу.

Чому мільйони північнокорейських мін можуть виявитись марними для Росії

При цьому аналітик підкреслює, що на третій рік війни Росії проти України у російських загарбників поменшало самих мінометів і без їхніх поставок з інших країн мільйони мін з КНДР будуть малоефективними.

На його думку, у контейнерах зі зброєю, які надсилає КНДР до Росії, можуть бути не лише міни, а й міномети.