Чи зможуть солдати КНДР в Україні вплинути на хід війни — прогноз Пентагона

Міністерство оборони США публічно пообіцяло, що буде уважно слідкувати за ймовірним пересуванням північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні проти України.

Чого очікувати від військ КНДР в Україні

Першим з заявою з цього приводу виступив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час нового брифінгу.

Як зауважив спікер, пересування північнокорейських солдатів — "це точно та річ, за якою варто уважно слідкувати".

Попри це, представник Міноборони США не вірить в те, що війська КНДР на українському фронті суттєво зможуть вплинути на загальну картину боїв.

Він також озвучив прогноз, що північнокорейські окупанти просто стануть гарматним м’ясом для армії РФ, яке будуть швидко ліквідовувати воїни Збройних сил України.

Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України. Патрік Райдер Речник Міноборони США

Він також вкотре нагадав, що весь світ бачив шалені втрати армії РФ в Україні і розуміє, що буде відбуватися з військами КНДР.

Як на Заході коментують договір Росії та Північної Кореї

На переконання генсека НАТО Єнса Столтенберга, договір між Росією і КНДР є ознакою дедалі більшої узгодженості між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Команда американського лідера Джо Байдена вважає, що зустріч диктаторів Путіна та Кім Чен Ина вкотре підтверджує прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.