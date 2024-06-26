Смогут ли солдаты КНДР в Украине повлиять на ход войны — прогноз Пентагона

Министерство обороны США публично пообещало, что будет внимательно следить за возможным передвижением северокорейских войск в Россию для их участия в войне против Украины.

Чего ждать от войск КНДР в Украине

Первым с заявлением по этому поводу выступил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время нового брифинга.

Как заметил спикер, передвижение северокорейских солдат — "это точно та вещь, за которой следует внимательно следить".

Несмотря на это, представитель Минобороны США не верит, что войска КНДР на украинском фронте существенно смогут повлиять на общую картину боев.

Он также озвучил прогноз, что северокорейские оккупанты просто станут пушечным мясом для армии РФ, которое будут быстро ликвидировать воины Вооруженных сил Украины.

Я думаю, что если бы я руководил военным персоналом Северной Кореи, я бы подверг сомнению отправку своих сил как пушечное мясо на украинский фронт. Патрик Райдер Спикер Минобороны США

Он также в очередной раз напомнил, что весь мир видел безумные потери армии РФ в Украине и понимает, что будет происходить с войсками КНДР.

Как на Западе комментируют договор России и Северной Кореи

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, договор между Россией и КНДР является признаком растущей согласованности между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

Команда американского лидера Джо Байдена считает, что встреча диктаторов Путина и Ким Чен Ына еще раз подтверждает стремление Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в известной степени, Китаем.