Армія РФ почала воювати проти України ракетними комплексами з КНДР

Російські війська почали застосовувати проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.
Головні тези:
- Війська РФ почали використовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4, виготовлений в Північній Кореї.
- ПТРК Bulsae-4 має великі стабілізатори, електрооптичну головку та можливість ручного керування по відео.
- Раніше Північна Корея відправила Росії значну кількість артилерійських снарядів.
Що відомо про ракетний комплекс Bulsae-4
Як зазначається, комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості.
Точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, але відомо¸ що пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6 х 6.
Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.
Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу.
Співпраця Росії та КНДР
19 червня російський правитель Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю.
Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.
Forbes писав, що Україна зможе знищувати російські літаки, якщо отримає південнокорейські ракети.
На початку червня видання Bloomberg повідомило, що Північна Корея відправила залізницею до Росії близько 5 мільйонів артилерійських снарядів різного калібру.
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