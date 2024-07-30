Армія РФ почала воювати проти України ракетними комплексами з КНДР

Що відомо про ракетний комплекс Bulsae-4

Як зазначається, комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості.

Точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, але відомо¸ що пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6 х 6.

Самохідний ПТРК Bulsae-4 (фото — з відкритих джерел)

Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям. Поширити

Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу.

Співпраця Росії та КНДР

19 червня російський правитель Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю.

Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.

Forbes писав, що Україна зможе знищувати російські літаки, якщо отримає південнокорейські ракети.