З КНДР до Росії відправилась делегація елітних військових для проведення підготовки.

Що відомо про відправку КНДР елітних військових до Росії

За інформацією журналістів видання, делегацію військових Північної Кореї очолює резидент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль.

Зазначається, що це перший обмін військовими між двома країнами.

Під час зустрічі диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина було підписано договір про "Всеосяжне стратегічне партнерство", який передбачає домовленність про взаємну оборону.

Це викликає занепокоєння з боку США та Південної Кореї.

У Вашингтоні та Сеулі заявляють про поставки зброї з КНДР до Росії.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном для активних економічних відносин між двома країнами.

Що відомо про допомогу Росії від Ірану

За інформацією журналістів видання, Іран значно збільшив виробництво балістичних ракет на двох власних об’єктах в рамках угоди від від жовтня 2022 року, відповідно до якої ці ракети будуть передані Росії.

Журналісти видання посилаються на американських аналітиків, які вивчили супутникові фото, а також іранських посадовців.

Наразі запаси ракет Ірану оцінюються у близько 3 тис одиниць і є найбільшими серед інших країн Близького Сходу.

На супутникових зображеннях Planet Labs військової бази Модаррес у березні та виробничого комплексу Ходжир у квітні, видно понад 30 нових споруд.

За словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, нові спорудити оточили земляними валами для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації у сусідніх спорудах.

Льюїс зазначив, що розширення почалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі – в жовтні.

Троє іранських посадовців на умовах анонімності підтвердили, що об’єкти розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво БПЛА.

Один з іранських посадовців розкрив, що безпілотники та ракети відправлять в РФ, безпілотники - хуситам, ще деяку кількість ракет – ліванській Хезболлі.