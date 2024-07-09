Из КНДР в Россию отправилась делегация элитных военных для проведения подготовки.

Что известно об отправке КНДР элитных военных в Россию

По информации журналистов издания, делегацию военных Северной Кореи возглавляет резидент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гем Чоль.

Это первый обмен военными между двумя странами.

Во время встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ина был подписан договор о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", предусматривающий договоренность о взаимной обороне.

Это вызывает беспокойство со стороны США и Южной Кореи.

В Вашингтоне и Сеуле заявляют о поставках оружия из КНДР в Россию.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол, который на этой неделе примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, предупредил Москву об отрицательных последствиях дружбы с Пхеньяном для активных экономических отношений между двумя странами.

Что известно о помощи России от Ирана

По информации журналистов издания, Иран значительно увеличил производство баллистических ракет на двух собственных объектах в рамках соглашения от октября 2022 года, согласно которому эти ракеты будут переданы России.

Журналисты издания ссылаются на американских аналитиков, изучивших спутниковые фото, а также иранских чиновников.

В настоящее время запасы ракет Ирана оцениваются в около 3 тыс. единиц и являются крупнейшими среди других стран Ближнего Востока.

На спутниковых изображениях Planet Labs военной базы Модаррес в марте и производственного комплекса Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

По словам Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований, новые постройки окружили земляными валами для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.

Льюис отметил, что расширение началось в Ходжире в августе прошлого года, а в Модарресе – в октябре.

Три иранских чиновника на условиях анонимности подтвердили, что объекты расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Некоторые из новых построек также позволят удвоить производство БПЛА.

Один из иранских чиновников раскрыл, что беспилотники и ракеты отправят в РФ, беспилотники – хуситам, еще некоторое количество ракет – ливанской Хезболли.