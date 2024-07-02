США не подтверждают отправку войск КНДР в РФ — Пентагон

Министерство обороны США не видит подтверждений тому, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

Пентагон не заметил признаков отправки военных из Северной Кореи в Россию

Об этом заявила в понедельник во время прессбрифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

У меня нет ничего на этот счет, - отметила представительница оборонного ведомства в ответ на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в Россию для поддержки ее войны в Украине. Поделиться

В то же время, Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию режима в Пхеньяне, который поддерживает военную агрессию Кремля и оказывает России разную военную поддержку.

В Институте изучения войны (ISW) в этой связи отметили, что пока не видят сообщений, свидетельствующих об этом. Однако военные аналитики предполагают, что прямая инженерная поддержка КНДР могла бы способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонных укреплений на оккупированной территории Украины.

Международная организация Conflict Armament Research обнаружила в Украине обломки ракет КНДР

Руководитель исследовательской организации, занимающейся отслеживанием оружия, использованного для атак в Украине с 2018 года, заявил Совету Безопасности ООН, что "неопровержимо" установлено, что найденные в Украине остатки баллистических ракет происходят из Северной Кореи.

Соединенные Штаты и их западные союзники вступили в конфликт с Россией и Северной Кореей на встрече, заявив, что обе страны нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из Корейской Народно-Демократической Республики.

Россия отвергла "безосновательные обвинения", а КНДР отвергла встречу как "чрезвычайно наглый акт" для обсуждения "чьей-то якобы передачи оружия".

Джона Лефф, исполнительный директор Conflict Armament Research, предоставил совету детальный анализ остатков ракеты, ударившей по Харькову 2 января.

По его словам, организация задокументировала ракетный двигатель ракеты, ее хвостовую часть и около 300 компонентов, изготовленных 26 компаниями из восьми стран и территорий, и определила, что эта ракета была либо KN-23, либо KN-24, изготовленной в 2023 году в КНДР. .