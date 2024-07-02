США не мають підтверджень відправки військ КНДР до РФ — Пентагон

Міністерство оборони США не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої інженерні війська на підтримку збройної агресії Росії проти України.

Пентагон не помітив ознак відправки військових з Північної Кореї до Росії

Про це заявила в понеділок під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

У мене немає нічого з цього приводу,- зауважила представниця оборонного відомства у відповідь на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська в Росію для підтримки її війни в Україні. Поширити

Водночас Сінгх наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні, який підтримує військову агресію Кремля та надає Росії різну військову підтримку.

У Інституті вивчення війни (ISW) у цьому зв’язку зазначили, що поки не бачать повідомлень, які б свідчили про це. Однак військові аналітики припускають, що пряма інженерна підтримка з боку КНДР могла б сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Міжнародна організація Conflict Armament Research виявила в Україні уламки ракет КНДР

Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН, що "неспростовно" встановлено, що знайдені в Україні залишки балістичних ракет походять з Північної Кореї.

Сполучені Штати та їхні західні союзники вступили у конфлікт з Росією та Північною Кореєю на зустрічі, заявивши, що обидві країни порушили ембарго ООН на експорт зброї з Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Росія відкинула "безпідставні звинувачення", а КНДР відкинула зустріч як "надзвичайно нахабний акт" для обговорення "чиєїсь нібито передачі зброї".

Джона Лефф, виконавчий директор Conflict Armament Research, надав раді детальний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.