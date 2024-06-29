Міжнародна організація Conflict Armament Research виявила в Україні уламки ракет КНДР

Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН, що "неспростовно" встановлено, що знайдені в Україні залишки балістичних ракет походять з Північної Кореї.

Залишки ракети КНДР виявили після удару РФ по Харкову

Сполучені Штати та їхні західні союзники вступили у конфлікт з Росією та Північною Кореєю на зустрічі, заявивши, що обидві країни порушили ембарго ООН на експорт зброї з Корейської Народно-Демократичної Республіки. Росія відкинула "безпідставні звинувачення", а КНДР відкинула зустріч як "надзвичайно нахабний акт" для обговорення "чиєїсь нібито передачі зброї".

Джона Лефф, виконавчий директор Conflict Armament Research, надав раді детальний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Організація дійшла висновку на основі унікальних характеристик ракети — її діаметра, чітких приводів реактивної лопатки, які спрямовують поштовх і траєкторію ракети, візерунка навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети та інших знаків і компонентів, що датуються минулими роками до 2023 року, — сказав Лефф. Поширити

Представник США наголосив, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Він також заявив, що окрім десятків ракет, переданих Росії Північною Кореєю, вона також незаконно переправила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.

Росія може надавати КНДР технології для вдосконалення ядерної зброї

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит Путіна до КНДР став для російського правителя першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати.

Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї. Поширити

Водночас на думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.