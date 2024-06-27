КНДР відправить інженерні війська на окуповані РФ території України

Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Це станеться вже в липні цього року. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".

КНДР відправить інженерні війська на Донбас вже в липні

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun, КНДР готується до відправлення великомасштабних інженерних сил на Донбас вже в липні.

Журналісти посилаються на південнокорейського урядовця. Сили армії КНДР нібито допоможуть окупантам відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Телеканал зазначає, що північнокорейська армія налічує 10 інженерних бригад. КНДР може може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану частину України.

Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що Росія прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з СРСР, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

Однак аналітики поки що не бачить підтверджень про наміри військ КНДР брати участь у бойових діях в Україні. Втім, пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій вздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Співпраця КНДР і Росії

19 червня російський диктатор Володимир Путін вперше за понад 20 років відвідав Північну Корею. Тоді Росія і КНДР підписали договір про партнерство між країнами.

Згодом у ЗМІ розповіли, що РФ та КНДР погодилися надати негайну військову допомогу один одному, якщо будь-яка з країн зіткнеться зі збройним нападом. Зазначається, що цей "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та РФ, який фактично відновлює недіючу угоду про взаємну оборону 1960-х років.