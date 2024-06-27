КНДР отправит инженерные войска на оккупированные РФ территории Украины

Северная Корея направит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

КНДР отправит инженерные войска на Донбасс уже в июле

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun, КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

Журналисты ссылаются на южнокорейского чиновника. Силы армии КНДР помогут оккупантам восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

Телеканал отмечает, что северокорейская армия насчитывает десять инженерных бригад. КНДР может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерных бригад в оккупированную часть Украины.

В то же время, Институт изучения войны отмечает, что Россия стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с СССР, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

Однако аналитики пока не видят подтверждений о намерениях войск КНДР участвовать в боевых действиях в Украине. Впрочем, прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и содействовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонным укреплениям на оккупированной территории Украины.

Сотрудничество КНДР и России

19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за более чем 20 лет посетил Северную Корею. Тогда Россия и КНДР подписали соглашение о партнерстве между странами.

Впоследствии в СМИ рассказали, что РФ и КНДР согласились оказать немедленную военную помощь друг другу, если любая страна столкнется с вооруженным нападением. Отмечается, что этот "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и РФ, фактически возобновляющий недействующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов.