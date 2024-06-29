Международная организация Conflict Armament Research обнаружила в Украине обломки ракет КНДР

Руководитель исследовательской организации, занимающейся отслеживанием оружия, использованного для атак в Украине с 2018 года, заявил Совету Безопасности ООН, что "неопровержимо" установлено, что найденные в Украине остатки баллистических ракет происходят из Северной Кореи.

Остатки ракеты КНДР обнаружили после удара РФ по Харькову

Соединенные Штаты и их западные союзники вступили в конфликт с Россией и Северной Кореей на встрече, заявив, что обе страны возбудили эмбарго ООН на экспорт оружия из Корейской Народно-Демократической Республики. Россия отвергла "безосновательные обвинения", а КНДР отвергла встречу как "чрезвычайно наглый акт" для обсуждения "чьей-то якобы передачи оружия".

Джона Лефф, исполнительный директор Conflict Armament Research, предоставил совету детальный анализ остатков ракеты, ударившей по Харькову 2 января.

По его словам, организация задокументировала ракетный двигатель ракеты, ее хвостовую часть и около 300 компонентов, изготовленных 26 компаниями из восьми стран и территорий, и определила, что эта ракета была либо KN-23, либо KN-24, изготовленной в 2023 году в КНДР. .

Организация пришла к выводу на основе уникальных характеристик ракеты — ее диаметра, четких приводов реактивной лопатки, направляющих толчок и траекторию ракеты, узора вокруг зажигателя, наличия корейских иероглифов на некоторых компонентах ракеты и других знаков и компонентов, датируемых в прошлые годы до 2023 года. – сказал Лефф. Поделиться

Представитель США подчеркнул, что независимые выводы исследовательской организации Леффа подтверждают отчеты по открытым источникам. Он также заявил, что кроме десятков ракет, переданных России по Северной Корее, она также незаконно переправила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Россия может предоставить КНДР технологии для усовершенствования ядерного оружия

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

Кэмпбелл напомнил, что недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя первым более 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины.

Это партнерство имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать.

Замглавы Госдепа США отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между Россией и Северной Кореей, в результате чего Москва получила "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты.

Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что северная Корея получит взамен. Это может быть связано с планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия. Поделиться

В то же время, по мнению дипломата, Китай "в определенной степени взволнован" усилением контактов между Россией и Северной Кореей.