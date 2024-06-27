В КНДР заявили об успешном испытании ракет с несколькими боеголовками

В то же время Южная Корея считает это заявление "обманом" с целью скрыть неудачный запуск.

Что известно об испытаниях КНДР ракет

В КНДР заявили, что испытание было проведено в среду с использованием твердотопливного двигателя первой ступени баллистической ракеты средней дальности.

Агентство KCNA сообщило, что во время испытания, направленного на разработку технологии многоцелевых автономных аппаратов, ракета успешно отделила боеголовки, которые были точно приведены на три заданных цели.

Цель заключалась в обеспечении возможности уничтожения отдельных целей с помощью нескольких боеголовок, говорится в сообщении. Поделиться

В то же время, военные Южной Кореи заявили, что их совместный анализ с американскими военными указывает на то, что ракета взорвалась на начальном этапе полета.

Сегодня Северная Корея несколько раскрыла, но мы считаем, что это просто средство обмана и преувеличения, заявил Ли Сун Чжун, пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Поделиться

По его словам, фотографии, опубликованные КНДР под видом испытаний, проведенных в среду, также скорее всего были сфабрикованы или переработаны с предварительного запуска.

Что этому предшествовало

За несколько дней до этого военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила у своего восточного побережья взорвавшуюся в воздухе гиперзвуковую ракету.

Южная Корея, США и Япония осудили запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную угрозу, а также предостерегли от новых провокаций после состоявшегося на прошлой неделе саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ином и президентом России Владимиром Путиным.

Также стало известно, что Северная Корея направит инженерное подразделение в временно оккупированный Донецк. По данным ISW, это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Как отметил военный эксперт Валерий Рябых, если это произойдет, это можно будет считать вступлением КНДР в войну против Украины на стороне Москвы.