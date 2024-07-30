Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР

Российские войска начали применять против Украины северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.
Главные тезисы
- Российские войска начали применять против Украины северокорейский ракетный комплекс Bulsae-4, обнаруженный украинской аэроразведкой.
- Ракетный комплекс Bulsae-4 оснащен управляемой ракетой с электрооптической головкой для достижения высокой точности поражения на максимальной дальности.
- Сотрудничество России и КНДР усилилось после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ина, что вызвало опасения со стороны Южной Кореи.
Что известно о ракетном комплексе Bulsae-4
Как отмечается, комплекс обнаружила украинская аэроразведка в одном из направлений, когда он находился на открытой местности.
Точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, но известно, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.
Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники тончайшая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командной наводкой по оптоволоконному кабелю.
Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.
Сотрудничество России и КНДР
19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.
После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.
Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.
В начале июня издание Bloomberg сообщило, что Северная Корея отправила по железной дороге в Россию около 5 миллионов артиллерийских снарядов разного калибра.
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