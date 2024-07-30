Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР

Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР
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Источник:  Милитарный

Российские войска начали применять против Украины северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.

Главные тезисы

  • Российские войска начали применять против Украины северокорейский ракетный комплекс Bulsae-4, обнаруженный украинской аэроразведкой.
  • Ракетный комплекс Bulsae-4 оснащен управляемой ракетой с электрооптической головкой для достижения высокой точности поражения на максимальной дальности.
  • Сотрудничество России и КНДР усилилось после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ина, что вызвало опасения со стороны Южной Кореи.

Что известно о ракетном комплексе Bulsae-4

Как отмечается, комплекс обнаружила украинская аэроразведка в одном из направлений, когда он находился на открытой местности.

Точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, но известно, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.

Самоходный ПТРК Bulsae-4 (фото — из открытых источников)

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники тончайшая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командной наводкой по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса производит ручное управление по видео. При полете ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.

Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.

Сотрудничество России и КНДР

19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.

После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.

В начале июня издание Bloomberg сообщило, что Северная Корея отправила по железной дороге в Россию около 5 миллионов артиллерийских снарядов разного калибра.

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