Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР

Что известно о ракетном комплексе Bulsae-4

Как отмечается, комплекс обнаружила украинская аэроразведка в одном из направлений, когда он находился на открытой местности.

Точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, но известно, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.

Самоходный ПТРК Bulsae-4 (фото — из открытых источников)

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники тончайшая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командной наводкой по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса производит ручное управление по видео. При полете ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием. Поделиться

Также это позволяет достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.

Сотрудничество России и КНДР

19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.

После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.