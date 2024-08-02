Аналитик оценил эффективность полученных Россией мин от КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик оценил эффективность полученных Россией мин от КНДР

Минометные мины
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Источник:  zloy-odessit.livejournal.com

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, Северная Корея передала России более 2 млн. мин для минометов.

Главные тезисы

  • Россия получила от КНДР более 2 млн минометных мин, однако их качество остается низким и сомнительным.
  • Использование северокорейских минометов в конфликте с Украиной может быть малоэффективным и не способствовать увеличению интенсивности огня.
  • Аналитик указывает на недостаточную точность и высокий риск несрабатывания при использовании минометных мин от КНДР.
  • С дефицитом у армии РФ минометов миллионы мин от КНДР могут стать бесполезными для России в контексте длительной войны против Украины.

Что известно о получении Россией миллионов минометных мин от КНДР

При этом Коваленко отметил, что качество этих мин достаточно низкое и сомнительное.

После встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в Россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов минометных мин калибра 120-мм и 82-мм. Именно минометные мины являются сейчас самой крупной компонентой отправляемого из КНДР в РФ боекомплекта. Фактически, производя за сутки до 5,5 тысяч выстрелов только этой компонентой, РОВ смогут обеспечить себе стабильный уровень ведения в течение года. Но имея или смогут? – подчеркивает аналитик.

КНДР передала РФ миллионы минометных мин
Миномет

По его словам, в этом вопросе существует несколько аспектов.

Коваленко подчеркнул, что это мины крайне низкого качества и дополнительные пороховые заряды тоже.

При установленной дальности выстрела 4-6 км, реальная – 2-3 км. Точность низкая. Не все по прилету детонируют. Высокий показатель засорения канала ствола миномета», – подчеркивает аналитик.

Коваленко подчеркнул, что количество выстрелов в 5,5 тыс. в сутки является достаточно высоким показателем, однако после разрешения Россией преступной войны против Украины в 2022 году доля минометного огня у россиян превышала 15-20 тыс. в сутки.

Текущая интенсивность вражеского огня, по его словам, с использованием всех средств ведения огня составляет у российских окупантов не более 15 тыс выстрелов в сутки.

Почему миллионы северокорейских мин могут оказаться напрасными для России

При этом аналитик подчеркивает, что на третий год войны России против Украины у российских захватчиков стало меньше минометов и без их поставок из других стран миллионы мин из КНДР будут малоэффективными.

По его мнению, в контейнерах с оружием, которые посылает КНДР в Россию, могут быть не только мины, но и минометы.

Однако все эти моменты совершенно не упраздняют острую проблематику сотрудничества КНДР с Россией, дипломатического решения почему быть не может. Решение исключительно милитарного порядка, связанное с усилением поддержки Украины, - отмечает Коваленко.

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