Аналитик оценил эффективность полученных Россией мин от КНДР

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, Северная Корея передала России более 2 млн. мин для минометов.
Главные тезисы
- Россия получила от КНДР более 2 млн минометных мин, однако их качество остается низким и сомнительным.
- Использование северокорейских минометов в конфликте с Украиной может быть малоэффективным и не способствовать увеличению интенсивности огня.
- Аналитик указывает на недостаточную точность и высокий риск несрабатывания при использовании минометных мин от КНДР.
- С дефицитом у армии РФ минометов миллионы мин от КНДР могут стать бесполезными для России в контексте длительной войны против Украины.
Что известно о получении Россией миллионов минометных мин от КНДР
При этом Коваленко отметил, что качество этих мин достаточно низкое и сомнительное.
По его словам, в этом вопросе существует несколько аспектов.
Коваленко подчеркнул, что это мины крайне низкого качества и дополнительные пороховые заряды тоже.
Коваленко подчеркнул, что количество выстрелов в 5,5 тыс. в сутки является достаточно высоким показателем, однако после разрешения Россией преступной войны против Украины в 2022 году доля минометного огня у россиян превышала 15-20 тыс. в сутки.
Текущая интенсивность вражеского огня, по его словам, с использованием всех средств ведения огня составляет у российских окупантов не более 15 тыс выстрелов в сутки.
Почему миллионы северокорейских мин могут оказаться напрасными для России
При этом аналитик подчеркивает, что на третий год войны России против Украины у российских захватчиков стало меньше минометов и без их поставок из других стран миллионы мин из КНДР будут малоэффективными.
По его мнению, в контейнерах с оружием, которые посылает КНДР в Россию, могут быть не только мины, но и минометы.
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