У ЦПД развенчали российский фейк об обстреле Ровенской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк об обстреле Ровенской АЭС

ЦПД
РАЭС
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Электронные письма якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о "ракетном обстреле" Ровенской АЭС являются частью информационной атаки российских захватчиков. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Главные тезисы

  • Электронные письма о ракетных обстрелах Ровенской АЭС являются частью российской информационной атаки.
  • Необходимо не верить и не распространять фейковые сообщения, распространяемые российскими захватчиками.
  • Реакция интернациональных организаций указывает на необоснованность обвинений России в подготовке провокаций на ядерных объектах.
  • Граждане должны избегать переходов по ссылкам в сомнительных письмах и сообщать о подобных случаях правоохранительным органам.

Россия распространяет фейк о ракетном обстреле Ровенской АЭС

По данным ведомства, украинцы начали получать электронные письма, где указано, якобы нанесенный по Ровенской АЭС "ракетный удар" повлек за собой повышенный уровень радиации. В письмах приведены инструкции по эвакуации и ссылки на неизвестные сомнительные ресурсы.

Как выяснили в Центре противодействия дезинформации, ГСЧС Украины подобных сообщений не рассылало.

Почты службы по чрезвычайным ситуациям сломаны не были.

Вероятно, эти письма рассылались по почтовым ящикам-двойникам и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним.

Граждан призывают ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих письмах. Само письмо необходимо обозначить как спам.

В случае, если не удалось избежать перехода по ссылке, следует обратиться в Департамент киберполиции.

Захарова цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на Курской АЭС

Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".

По поступающей информации, киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию, — отметила пропагандистка.

Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением "провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе" .

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