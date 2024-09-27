"ЦРУ и МИ-6 согласовали кандидатуру Буданова на пост президента Украины". Это — вражеский вброс

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов намерен стать следующим президентом Украины и этот план уже согласован в ЦРУ и МИ-6". Этот бред кремлевские пропагандисты слепили на основе «собственных источников», заявлений предателя Олега Царева и вымышленных результатов опроса КМИС.

В ЦСК развенчали российский вброс о Буданове как будущем президенте Украины

Опровержение этого вражеского вброса было предоставлено в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК).

Опрос КМИС, на который ссылаются российские фейкометы, был опубликован в июне 2024 по случаю пятилетия пребывания Владимира Зеленского на посту президента и содержит исключительно данные о динамике уровня доверия к главе государства и политической партии «Слуга народа». "Политический рейтинг" Буданова КМИС в рамках этого исследования не измерял. Поделиться

Следует не забывать, что бывший нардеп Царев с 2014 года находится на территории РФ и оккупированных территориях Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Он регулярно распространяет фейки и участвует в российских ИПСО.

И наконец: Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций.

Вброс о Буданове — это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

Россияне придумали новый фейк про Буданова

Кремль в апреле распространял кликбейтный фейк о том, что якобы "во время одного из массированных ракетных ударов РФ по позициям ВСУ был взят в плен руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов".

Как отмечается, российские пропагандисты использовали технологию дипфейк, состряпав соответствующее фото руководителя ГУР МОУ Буданова как "доказательство". Поделиться