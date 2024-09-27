"Руководитель ГУР Кирилл Буданов намерен стать следующим президентом Украины и этот план уже согласован в ЦРУ и МИ-6". Этот бред кремлевские пропагандисты слепили на основе «собственных источников», заявлений предателя Олега Царева и вымышленных результатов опроса КМИС.
Главные тезисы
- ЦРУ и МИ-6 не согласовывали кандидатуру Кирилла Буданова на пост президента Украины — это вражеский вброс.
- Олег Царев, распространяющий информацию о Буданове, сотрудничает с российскими спецслужбами и создает фейковые новости.
- Буданов не имеет политических амбиций, а дезинформация о его кандидатуре является частью спецоперации по дискредитации военно-политического руководства Украины.
В ЦСК развенчали российский вброс о Буданове как будущем президенте Украины
Опровержение этого вражеского вброса было предоставлено в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК).
Следует не забывать, что бывший нардеп Царев с 2014 года находится на территории РФ и оккупированных территориях Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Он регулярно распространяет фейки и участвует в российских ИПСО.
И наконец: Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций.
Вброс о Буданове — это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины.
Россияне придумали новый фейк про Буданова
Кремль в апреле распространял кликбейтный фейк о том, что якобы "во время одного из массированных ракетных ударов РФ по позициям ВСУ был взят в плен руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов".
На самом деле это фейк, который решители тиражируют время от времени для увеличения охвата и привлечения аудитории к тем или иным TG-каналам.
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