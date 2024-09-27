"ЦРУ и МИ-6 согласовали кандидатуру Буданова на пост президента Украины". Это — вражеский вброс
Категория
Украина
Дата публикации

"ЦРУ и МИ-6 согласовали кандидатуру Буданова на пост президента Украины". Это — вражеский вброс

Буданов
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Источник:  SPRAVDI

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов намерен стать следующим президентом Украины и этот план уже согласован в ЦРУ и МИ-6". Этот бред кремлевские пропагандисты слепили на основе «собственных источников», заявлений предателя Олега Царева и вымышленных результатов опроса КМИС.

Главные тезисы

  • ЦРУ и МИ-6 не согласовывали кандидатуру Кирилла Буданова на пост президента Украины — это вражеский вброс.
  • Олег Царев, распространяющий информацию о Буданове, сотрудничает с российскими спецслужбами и создает фейковые новости.
  • Буданов не имеет политических амбиций, а дезинформация о его кандидатуре является частью спецоперации по дискредитации военно-политического руководства Украины.

В ЦСК развенчали российский вброс о Буданове как будущем президенте Украины

Опровержение этого вражеского вброса было предоставлено в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК).

Опрос КМИС, на который ссылаются российские фейкометы, был опубликован в июне 2024 по случаю пятилетия пребывания Владимира Зеленского на посту президента и содержит исключительно данные о динамике уровня доверия к главе государства и политической партии «Слуга народа». "Политический рейтинг" Буданова КМИС в рамках этого исследования не измерял.

Следует не забывать, что бывший нардеп Царев с 2014 года находится на территории РФ и оккупированных территориях Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Он регулярно распространяет фейки и участвует в российских ИПСО.

И наконец: Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций.

Вброс о Буданове — это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

Россияне придумали новый фейк про Буданова

Кремль в апреле распространял кликбейтный фейк о том, что якобы "во время одного из массированных ракетных ударов РФ по позициям ВСУ был взят в плен руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов".

Как отмечается, российские пропагандисты использовали технологию дипфейк, состряпав соответствующее фото руководителя ГУР МОУ Буданова как "доказательство".

На самом деле это фейк, который решители тиражируют время от времени для увеличения охвата и привлечения аудитории к тем или иным TG-каналам.

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