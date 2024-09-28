У ГУР подтвердили ликвидацию полковника армии РФ под Москвой
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР подтвердили ликвидацию полковника армии РФ под Москвой

ГУР
ГУР
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В Коломне Московской области ликвидирован полковник российской армии, занимавшийся подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников в войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Под Москвой ликвидирован полковник российской армии, занимавшийся подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников в войне против Украины.
  • ГУР подтвердили ликвидацию военного преступника, управлявшего центром беспилотной авиации Министерства обороны РФ.
  • Прекращение деятельности участников российского вторжения на территории Украины в результате ликвидации полковника российской оккупационной армии.

У ГУР подтвердили ликвидацию российского военного преступника

27 сентября 2024 года в городе Коломна Московской области РФ уничтожен полковник российской оккупационной армии Коломейцев Алексей Владимирович.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

51-летний Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Министерства обороны РФ, занимающимся подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в том числе «Шахедов», а также персонала по обслуге БПЛА.

Отмечается, что Коломейцев был непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.

Буданов рассказал о будущем российских военных преступников

Генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что всех виновных привлекут к ответственности. Он объяснил, кого подразумевает:

Россияне, являющиеся военными преступниками, совершившие преступления против человечности, военные преступления, абсолютно уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, откровенных отвратительных убийств, — сказал он.

Буданов добавил, что среди россиян есть и те, кто по патриотическим соображениям идет на сотрудничество с разведкой Украины.

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