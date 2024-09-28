У ГУР подтвердили ликвидацию полковника армии РФ под Москвой

В Коломне Московской области ликвидирован полковник российской армии, занимавшийся подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников в войне России против Украины.
Главные тезисы
- Под Москвой ликвидирован полковник российской армии, занимавшийся подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников в войне против Украины.
- ГУР подтвердили ликвидацию военного преступника, управлявшего центром беспилотной авиации Министерства обороны РФ.
- Прекращение деятельности участников российского вторжения на территории Украины в результате ликвидации полковника российской оккупационной армии.
У ГУР подтвердили ликвидацию российского военного преступника
27 сентября 2024 года в городе Коломна Московской области РФ уничтожен полковник российской оккупационной армии Коломейцев Алексей Владимирович.
Об этом сообщило Главное управление разведки.
Отмечается, что Коломейцев был непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.
Буданов рассказал о будущем российских военных преступников
Генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что всех виновных привлекут к ответственности. Он объяснил, кого подразумевает:
Россияне, являющиеся военными преступниками, совершившие преступления против человечности, военные преступления, абсолютно уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, откровенных отвратительных убийств, — сказал он.
Буданов добавил, что среди россиян есть и те, кто по патриотическим соображениям идет на сотрудничество с разведкой Украины.
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