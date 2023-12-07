Ликвидация Кивы. Следком РФ обнародовал новые детали

Экснардеп Верховной Рады и госпредателя Илью Киву убили в Московской области во время прогулки. На его теле есть два шаровых ранения.
Новые детали ликвидации Кивы
Как сообщил российский следом, 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел у него несколько выстрелов. От полученных ранений изменник скончался на месте.
На теле Кивы обнаружены два шаровых огнестрельных ранения.
Также осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал в последние месяцы.
Уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия было передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России в Московской области.
Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебная экспертиза.
Следствием отметил, что продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к ликвидации Кивы.
"Кива – все!"
Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кив найден мертвым. Его тело было обнаружено в Подмосковье.
Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.
В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального эксдепутата Ильи Кивы.
Как отметил представитель ГУР, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-