Ликвидация Кивы. Следком РФ обнародовал новые детали
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Мир
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Ликвидация Кивы. Следком РФ обнародовал новые детали

Кива
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Источник:  online.ua

Экснардеп Верховной Рады и госпредателя Илью Киву убили в Московской области во время прогулки. На его теле есть два шаровых ранения.

Новые детали ликвидации Кивы

Как сообщил российский следом, 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел у него несколько выстрелов. От полученных ранений изменник скончался на месте.

На теле Кивы обнаружены два шаровых огнестрельных ранения.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, во время которого изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

Также осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал в последние месяцы.

Уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия было передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России в Московской области.

Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебная экспертиза.

Следствием отметил, что продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к ликвидации Кивы.

"Кива – все!"

Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кив найден мертвым. Его тело было обнаружено в Подмосковье.

Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.

В Подмосковье обнаружили тело эксдепутата Верховной Рады Ильи Кивы, об этом сообщают источники, говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального эксдепутата Ильи Кивы.

Да, можем подтвердить, что Киву "все". Такая судьба будет постигнуть других предателей Украины и муртадов путинского режима, – заявил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

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