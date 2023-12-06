Ликвидация Кивы. Сеть взорвалась яркими мемами

Ликвидация одиозного экс-нардепа и предателя Ильи Кивы стала темой для шикарных фотожаб и мемов. Это и встреча любителя русского мира с таким же Кобзоном, и превращение в рэпера, а также скрещение с фруктом и птичкой.
Как Кива стал мемом
Сеть Интернет взорвалась массой мемов и фотожаб в связи с ликвидацией украинскими спецслужбами бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в России.
В одном из шедевров народного юмора Кива "встречается" с покойным Иосифом Кобзоном, имя которого после смерти стало мемом.
Другой автор фотожабы уже окрестил ликвидацию пророссийского деятеля "Смертью года" и добавил, что наконец-то "Кива убил в себе россиянина".
Изображают скандального деятеля и в виде рэпера "Трупака Шакура".
И даже скрещивают киви-фрукт и киви-птичку, чтобы показать как "пал смертью храбрых" коллаборант Кива.
"Кива – все!"
Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кива найден мертвым. Его тело было обнаружено в Подмосковье.
Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.
В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального экс-депутата Ильи Кивы.
Как отметил представитель ГУР, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".
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