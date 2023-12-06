Ликвидация Кивы. Сеть взорвалась яркими мемами

Ликвидация одиозного экс-нардепа и предателя Ильи Кивы стала темой для шикарных фотожаб и мемов. Это и встреча любителя русского мира с таким же Кобзоном, и превращение в рэпера, а также скрещение с фруктом и птичкой.

Как Кива стал мемом

Сеть Интернет взорвалась массой мемов и фотожаб в связи с ликвидацией украинскими спецслужбами бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в России.

В одном из шедевров народного юмора Кива "встречается" с покойным Иосифом Кобзоном, имя которого после смерти стало мемом.

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Другой автор фотожабы уже окрестил ликвидацию пророссийского деятеля "Смертью года" и добавил, что наконец-то "Кива убил в себе россиянина".

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Изображают скандального деятеля и в виде рэпера "Трупака Шакура".

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И даже скрещивают киви-фрукт и киви-птичку, чтобы показать как "пал смертью храбрых" коллаборант Кива.

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"Кива – все!"

Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кива найден мертвым. Его тело было обнаружено в Подмосковье.

Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, об этом сообщают источники, – говорится в сообщении. Поделиться

В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального экс-депутата Ильи Кивы.

Да, можем подтвердить, что Кива "все". Такая судьба будет и у других предателей Украины и приспешников путинского режима, – заявил Юсов. Поделиться

Как отметил представитель ГУР, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".